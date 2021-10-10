Как и в матче за бронзу, основные события произошли во втором тайме. Сначала Оярсабаль вывел вперёд испанцев, однако уже через две минуты Бензема вернул равенство на табло. А за десять минут до конца матча Килиан Мбаппе сумел вывести Францию вперёд. Стоит отметить, что гол получился достаточно спорным, однако судьи не стали отменять взятие ворот.