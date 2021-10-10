Чемпионы мира снова в деле: Сборная Франции стала победителем Лиги наций УЕФА
По ходу встречи трёхцветным пришлось отыгрываться, а автором решающего мяча стал Килиан Мбаппе.
Фото © Twitter / UEFA Nations League
Сборная Франции стала победителем футбольной Лиги наций, обыграв в финале соперников из Испании со счётом 2:1.
Как и в матче за бронзу, основные события произошли во втором тайме. Сначала Оярсабаль вывел вперёд испанцев, однако уже через две минуты Бензема вернул равенство на табло. А за десять минут до конца матча Килиан Мбаппе сумел вывести Францию вперёд. Стоит отметить, что гол получился достаточно спорным, однако судьи не стали отменять взятие ворот.
Таким образом, команда Дидье Дешама стала вторым победителем Лиги наций в истории. Первым чемпионом турнира является сборная Португалии, которая одержала победу в 2019 году.
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