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Чемпионы мира снова в деле: Сборная Франции стала победителем Лиги наций УЕФА

По ходу встречи трёхцветным пришлось отыгрываться, а автором решающего мяча стал Килиан Мбаппе.

10 октября, 20:41
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2024/status/1447294368768012295/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA Nations League</a></p>

Фото © Twitter / UEFA Nations League

Сборная Франции стала победителем футбольной Лиги наций, обыграв в финале соперников из Испании со счётом 2:1.

Как и в матче за бронзу, основные события произошли во втором тайме. Сначала Оярсабаль вывел вперёд испанцев, однако уже через две минуты Бензема вернул равенство на табло. А за десять минут до конца матча Килиан Мбаппе сумел вывести Францию вперёд. Стоит отметить, что гол получился достаточно спорным, однако судьи не стали отменять взятие ворот.

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Таким образом, команда Дидье Дешама стала вторым победителем Лиги наций в истории. Первым чемпионом турнира является сборная Португалии, которая одержала победу в 2019 году.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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