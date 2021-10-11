Сотрудничество Украины и США основано исключительно на стремлении Вашингтона к тотальному сдерживанию Москвы, а значит, у этого союзничества нет будущего, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо "анти-Россией". А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах", — объяснил Медведев в статье для издания "Коммерсант".

По его оценке, надежды Киева на членство в НАТО и Евросоюзе так же "эфемерны по вполне очевидным причинам".