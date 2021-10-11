"Союзничество разлетится в прах": Медведев заявил о неминуемом разладе между Украиной и США
По его оценке, надежды Киева на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны.
Фото © VK / Дмитрий Медведев
Сотрудничество Украины и США основано исключительно на стремлении Вашингтона к тотальному сдерживанию Москвы, а значит, у этого союзничества нет будущего, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо "анти-Россией". А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах", — объяснил Медведев в статье для издания "Коммерсант".
По его оценке, надежды Киева на членство в НАТО и Евросоюзе так же "эфемерны по вполне очевидным причинам".
А ранее в Германии назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО. По мнению эксперта, желание Киева стать членом альянса отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.
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