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Сбой подачи кислорода произошёл в ковидном госпитале в Северной Осетии

В медучреждении 96 пациентов проходят лечение, из них в реанимации пять человек.

10 октября, 22:25
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Сбой в работе системы подачи кислорода произошёл в Ардонской ЦРБ в Северной Осетии, на базе которого работает госпиталь для пациентов с коронавирусом. Подробности ЧП сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В Ардонской ЦРБ около 23:00 мск произошёл сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан. Данная неисправность была оперативно устранена, в данный момент оборудование работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что в медучреждении 96 пациентов проходят лечение, из них в реанимации пять человек. На данный момент больные полностью обеспечиваются кислородом, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В больнице есть резервные баллоны с кислородом. Врио замглавы правительства региона Александр Реутов и врио министра здравоохранения Сослан Тебиев прибыли на место происшествия.

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Напомним, что в августе поломка кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе обернулась трагедией. В результате погибло девять человек.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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