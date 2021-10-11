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Минюст Грузии отреагировал на сообщения о резком ухудшении здоровья Саакашвили

В ведомстве пояснили, что известный арестант получает назначенные врачами медикаменты.

10 октября, 22:15
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Саакашвили</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Саакашвили

Заявления личного врача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что политику понадобится срочная госпитализация из-за продолжающейся голодовки в тюрьме, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе

Министерства юстиции Грузии.

"Информация, распространённая в СМИ, об ухудшении здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление — 120/90, пульс — 90, глюкоза — 101", — говорится в заявлении ведомства в "Фейсбуке".

Личный врач Саакашвили заявил о необходимости срочной госпитализации политика

Личный врач Саакашвили заявил о необходимости срочной госпитализации политика

Напомним, утром 1 октября Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании и помещении в тюрьму неподалёку от Тбилиси. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В знак протеста политик объявил голодовку. Премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (девять лет), а президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует арестанта.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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