Минюст Грузии отреагировал на сообщения о резком ухудшении здоровья Саакашвили
В ведомстве пояснили, что известный арестант получает назначенные врачами медикаменты.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Заявления личного врача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что политику понадобится срочная госпитализация из-за продолжающейся голодовки в тюрьме, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе
Министерства юстиции Грузии.
"Информация, распространённая в СМИ, об ухудшении здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление — 120/90, пульс — 90, глюкоза — 101", — говорится в заявлении ведомства в "Фейсбуке".
Напомним, утром 1 октября Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании и помещении в тюрьму неподалёку от Тбилиси. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В знак протеста политик объявил голодовку. Премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (девять лет), а президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует арестанта.
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