Минюст Грузии отреагировал на сообщения о резком ухудшении здоровья Саакашвили

Заявления личного врача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что политику понадобится срочная госпитализация из-за продолжающейся голодовки в тюрьме, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе

"Информация, распространённая в СМИ, об ухудшении здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление — 120/90, пульс — 90, глюкоза — 101", — говорится в заявлении ведомства в "Фейсбуке".