Боррель испугался превращения ЕС из субъекта в объект мировой политики

Евросоюз рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня европейцы рискуют во всё большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события", — написал он в собственном блоге.

Как добавил Боррель, сейчас в мире наметились две тенденции, которые всё сильнее влияют на европейские дела. Во-первых, это усилия властей США и их союзников, направленные на сдерживание Китая. В качестве примера глава европейской дипломатии привёл создание Штатами, Британией и Австралией военного альянса AUKUS, из-за которого Франция потеряла оборонный контракт с Канберрой на более €50 млрд. Эти поставки теперь обеспечит Вашингтон.

Во-вторых, "это многополярная динамика, при которой такие игроки, как Россия, стремятся расширить пространство для манёвра и сферу влияния", подчеркнул Боррель. Он заметил, что "такие действия довольно часто ущемляют ценности и интересы Евросоюза, как это произошло в Сирии, Ливии и Мали".

Чтобы не дать Евросоюзу превратиться в объект глобальной политики, Боррель призвал лидеров сообщества поддержать идею создания собственных вооружённых сил ЕС и определить конкретные условия их применения. По его мнению, эти силы должны не конкурировать с НАТО, а дополнять её, при этом ЕС следует плотно координировать усилия с США, которые останутся для европейцев главным стратегическим партнёром.

По словам Борреля, новый стратегический подход Евросоюза к глобальной политике и основные пути его реализации будут сформулированы в концепции "Стратегический компас ЕС". Она будет презентована в следующем месяце, при этом утвердить её могут в марте 2022 года.