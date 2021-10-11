Боррель испугался превращения ЕС из субъекта в объект мировой политики
Сейчас в мире наметились две тенденции, которые всё сильнее влияют на европейские дела, отметил дипломат.
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Евросоюз рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Сегодня европейцы рискуют во всё большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события", — написал он в собственном блоге.
Как добавил Боррель, сейчас в мире наметились две тенденции, которые всё сильнее влияют на европейские дела. Во-первых, это усилия властей США и их союзников, направленные на сдерживание Китая. В качестве примера глава европейской дипломатии привёл создание Штатами, Британией и Австралией военного альянса AUKUS, из-за которого Франция потеряла оборонный контракт с Канберрой на более €50 млрд. Эти поставки теперь обеспечит Вашингтон.
Во-вторых, "это многополярная динамика, при которой такие игроки, как Россия, стремятся расширить пространство для манёвра и сферу влияния", подчеркнул Боррель. Он заметил, что "такие действия довольно часто ущемляют ценности и интересы Евросоюза, как это произошло в Сирии, Ливии и Мали".
Чтобы не дать Евросоюзу превратиться в объект глобальной политики, Боррель призвал лидеров сообщества поддержать идею создания собственных вооружённых сил ЕС и определить конкретные условия их применения. По его мнению, эти силы должны не конкурировать с НАТО, а дополнять её, при этом ЕС следует плотно координировать усилия с США, которые останутся для европейцев главным стратегическим партнёром.
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По словам Борреля, новый стратегический подход Евросоюза к глобальной политике и основные пути его реализации будут сформулированы в концепции "Стратегический компас ЕС". Она будет презентована в следующем месяце, при этом утвердить её могут в марте 2022 года.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС на неформальной встрече 2 сентября в Любляне обсуждали концепцию новой системы обороны сообщества и планы создания сил быстрого реагирования. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о расколе Европы в случае создания ЕС собственной армии. По его мнению, вооружённые силы Евросоюза никогда не смогут заменить альянс.
Напомним, 16 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Оно подразумевает помощь Соединённых Штатов в оснащении флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. Однако для этого Канберре пришлось выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок, что вызвало реакцию со стороны Парижа, воспринявшего подобное как предательство. Лавров заявил, что альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН.
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