В ПФР напомнили условия для получения накопительной пенсии

В отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике напомнили условия для получения накопительной пенсии. Рекомендации размещены на региональной странице сайта ПФР.

Для её назначения мужчины — граждане РФ должны достичь возраста 60 лет, женщины — 55 лет. Также россияне должны иметь необходимые коэффициенты и страховой стаж.

"Также необходимо иметь средства пенсионных накоплений, при этом размер накопительной пенсии должен составить более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учётом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Законом № 400-ФЗ, и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии", — говорится в сообщении.