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В ПФР напомнили условия для получения накопительной пенсии

Выплата назначается гражданам в возрасте 60 и 55 лет (мужчины и женщины).

10 октября, 21:28
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике напомнили условия для получения накопительной пенсии. Рекомендации размещены на региональной странице сайта ПФР.

Для её назначения мужчины — граждане РФ должны достичь возраста 60 лет, женщины — 55 лет. Также россияне должны иметь необходимые коэффициенты и страховой стаж.

"Также необходимо иметь средства пенсионных накоплений, при этом размер накопительной пенсии должен составить более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учётом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Законом № 400-ФЗ, и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии", — говорится в сообщении.

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Как уточняется, пенсионные накопления формируются у россиян 1967 года рождения и моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и людей, которые направили средства материнского капитала на будущую пенсию.

Ранее экономист дала советы россиянам, как накопить на достойную пенсию.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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