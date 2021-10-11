В ПФР напомнили условия для получения накопительной пенсии
Выплата назначается гражданам в возрасте 60 и 55 лет (мужчины и женщины).
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике напомнили условия для получения накопительной пенсии. Рекомендации размещены на региональной странице сайта ПФР.
Для её назначения мужчины — граждане РФ должны достичь возраста 60 лет, женщины — 55 лет. Также россияне должны иметь необходимые коэффициенты и страховой стаж.
"Также необходимо иметь средства пенсионных накоплений, при этом размер накопительной пенсии должен составить более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учётом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Законом № 400-ФЗ, и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии", — говорится в сообщении.
Как уточняется, пенсионные накопления формируются у россиян 1967 года рождения и моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и людей, которые направили средства материнского капитала на будущую пенсию.
Комментариев: 0