Финансист назвал пять способов накопить капитал к пенсии

Думать о накоплении средств для сохранения привычного образа жизни после выхода на пенсию стоит заранее. На данный момент наиболее популярным инструментом для накопления финансового резерва является банковский вклад, заявил основатель и СЕО финтех-компании "Деньги вперёд" Павел Гужиков.

"Банковский вклад является наименее рискованным способом накопления, а потому подойдёт любому человеку, который хочет начать копить на пенсию. Тем не менее стоит учитывать, что и доход от этого инструмента будет значительно ниже, чем от других способов", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Эксперт пояснил, что к инструментам с низким уровнем риска можно отнести и облигации. Они, по его словам, бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. В случае накопления резервов лучше покупать облигации на долгий срок. Однако более высокую доходность инвестору могут принести акции. Доход от них можно получить либо за счёт дивидендов, либо просто из-за роста стоимости ценных бумаг.