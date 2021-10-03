Финансист назвал пять способов накопить капитал к пенсии
По его мнению, кроме банковских вкладов существует ещё ряд эффективных путей приумножения денег.
Фото © Shutterstock
Думать о накоплении средств для сохранения привычного образа жизни после выхода на пенсию стоит заранее. На данный момент наиболее популярным инструментом для накопления финансового резерва является банковский вклад, заявил основатель и СЕО финтех-компании "Деньги вперёд" Павел Гужиков.
"Банковский вклад является наименее рискованным способом накопления, а потому подойдёт любому человеку, который хочет начать копить на пенсию. Тем не менее стоит учитывать, что и доход от этого инструмента будет значительно ниже, чем от других способов", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Эксперт пояснил, что к инструментам с низким уровнем риска можно отнести и облигации. Они, по его словам, бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. В случае накопления резервов лучше покупать облигации на долгий срок. Однако более высокую доходность инвестору могут принести акции. Доход от них можно получить либо за счёт дивидендов, либо просто из-за роста стоимости ценных бумаг.
Четвёртый способ — накопительное страхование жизни (НСЖ), пятый — сдача недвижимости в аренду.
А ранее представители Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кто из пожилых имеет право на повышенную пенсию. Также Лайф рассказывал, что кабмин предложил продлить заморозку накопительных пенсий до 2025 года. При этом уточняется, что учёт страховых взносов в 2024-м в полном объёме на страховую пенсию не уменьшит объём пенсионных прав граждан.
Комментариев: 0