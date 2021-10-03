Учёные обнаружили большую планету с тремя солнцами

Тройная звёздная система GW Orionis расположена на расстоянии около 1300 световых лет от Земли. Она молода, окружена огромным диском из пыли и газа. Две звезды в системе вращаются вокруг друг друга на расстоянии, которое аналогично таковому между Землёй и Солнцем, а третья вращается на дистанции, в восемь раз превышающей его.