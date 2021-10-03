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Учёные обнаружили большую планету с тремя солнцами

Она молода, окружена огромным диском из пыли и газа, по размерам сопоставима с Юпитером.

3 октября, 09:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В созвездии Ориона найдена большая экзопланета, которая обращается вокруг трёх звёзд одновременно. Такие результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Тройная звёздная система GW Orionis расположена на расстоянии около 1300 световых лет от Земли. Она молода, окружена огромным диском из пыли и газа. Две звезды в системе вращаются вокруг друг друга на расстоянии, которое аналогично таковому между Землёй и Солнцем, а третья вращается на дистанции, в восемь раз превышающей его.

Учёные обратили внимание на разрыв диска системы, поделённой на две части. Данную особенность связали с присутствием массивной экзопланеты, которую пока не могут разглядеть при помощи телескопов. Компьютерное моделирование показало, что небесное тело по своим масштабам способно сравниться с Юпитером.

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Напомним, Лайф рассказывал о гигантской полости между созвездиями Персея и Тельца.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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