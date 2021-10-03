Галактические "стрельцы": Учёные нашли в космосе таинственное нечто, что угрожает существованию Земли Физики и астрономы считают, что теперь опасностей для планеты гораздо больше, чем считалось раньше. 2 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Тёмная материя

Неприступная, неуловимая и загадочная... Все эти эпитеты можно смело применять к тёмной материи — одной из самых сложных загадок, к пониманию которой человеку лишь предстоит прийти. Знаем о ней мы немного: тёмная материя существует, это установили учёные благодаря тому, что она искажает свет, исходящий от далёких звёзд. По большей части это всё, что о ней известно: материя никак не взаимодействует с электромагнитными волнами, и, следовательно, её невозможно обнаружить известными науке приборами. По подсчётам специалистов, на неё приходится целых 27% всей массы видимой Вселенной — более чем в пять с лишним раз больше, чем привычного нам вещества, из которого "сделаны" планеты, звёзды и другие объекты.

Она же, по некоторым догадкам, содержится в земной породе и может "активироваться" космической радиацией. Этим объясняется сейсмическая активность на Земле в последние несколько лет. Согласно тем же догадкам, нечто под названием "космический стрелец" (или "стрелок" — в других версиях) может "обстрелять" Землю, после чего на планете случаются катаклизмы и техногенные аварии.

Сигналы из Млечного Пути

Любой сигнал из космоса традиционно привлекает внимание общественности и учёных. Первые сразу же достают из чуланов плакаты I want to believe и готовятся к нашествию рептилоидов, а вторые принимаются строить догадки о природе сигналов.

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Но иногда объяснений просто нет. Именно в число таких входит сигнал, обнаруженный в этом году. Известно лишь одно: он исходит из области рядом с центром нашей галактики. Источнику сигнала присвоили индекс ASKAPJ173608.2-321635. Учёные отметили, что это "высокополяризованный переменный радиоисточник, расположенный недалеко от Галактического центра и не имеющий чёткого многоволнового аналога". Но если последнее понятно только учёным, то для обычных людей всё можно объяснить проще: природа источника сигналов пока не позволяет причислить его ни к одному из известных науке типов космических объектов.

То есть речь точно идёт о чём-то непознанном, но о чём? Уникальные и редкие "игры" той самой тёмной материи или какая-нибудь редкая аномалия? Остаётся только гадать и ждать новостей. А если это всё-таки рептилоиды, то шансы увеличиваются: обязательно "посигналят" ещё раз, куда им деваться?

Тайна чёрных дыр

Чёрные дыры — мистические и притягательные объекты, ломающие представление о пространстве-времени. Будь то маленькие дыры или сверхмассивные (как та, что в центре Млечного Пути), загадки окружают их. Дело в том, что за их пределы не выходит ни свет, ни что бы то ни было ещё: чёрная дыра поглощает всё и никогда не отдаёт назад ничего.

Попасть туда — нереально, потому остаётся лишь строить теории. По одной версии, кстати, чёрные дыры будут последними объектами, которые останутся во Вселенной в процессе её гибели, хотя потом исчезнут и они, унеся с собой множество загадок. Ведь всё, что происходит в чёрной дыре, остаётся в чёрной дыре.

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Мультивселенная

Если вам кажется, что изучение Вселенной — самое сложное, что только может быть, то это не совсем так: вселенных может оказаться огромное множество! Во всяком случае, по теории, которая подразумевает существование параллельных вселенных. Там могут быть совсем другие законы физики и возможности, которые нам и не снились.

В число апологетов теории входят настоящие учёные, а не только фанаты Доктора Стрэнджа, как можно было бы подумать. Проверить правильность этой идеи или полностью опровергнуть её возможностей нет. Но идея красивая: вдруг есть вселенная, где люди ходят с пёсьими головами и покоряют местные просторы в смешных скафандрах?

Человечество обречено?

История с поиском братьев по разуму в космосе постепенно сходит на нет, но это не значит, что вопросы о внеземных цивилизациях, с которыми мы могли бы контактировать, отпадают. Главный вопрос в том, почему их нет.

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Здесь стоит поговорить о парадоксе Ферми — отсутствии наблюдаемых нами следов деятельности цивилизаций, которые за миллиарды лет её развития уже должны были бы расселиться по всей Вселенной. Достигни хоть одна из таких цивилизаций уровня, сравнимого хотя бы с нашим, её следы (или сигналы) вполне могли бы уже быть приняты на Земле. Но ни огромных искусственных планет, ни следов от направленных взрывов звёзд, ни даже внятного послания от них пока никто не видел.

Объясняется это гипотезой самоуничтожения: возможные цивилизации в течение нескольких веков после открытия радиоволн получают доступ к чему-то, что становится причиной их гибели. Это, вероятно, оружие, технология или эксперимент. Судя по данной гипотезе, мы тоже должны быть обречены. Вопрос лишь в том, преодолели мы этот опасный этап развития или нам только предстоит с ним столкнуться и, вероятно, тоже уйти в забвение.