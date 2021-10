Галактические "стрельцы": Учёные нашли в космосе таинственное нечто, что угрожает существованию Земли

Тёмная материя

Сигналы из Млечного Пути

Любой сигнал из космоса традиционно привлекает внимание общественности и учёных. Первые сразу же достают из чуланов плакаты I want to believe и готовятся к нашествию рептилоидов, а вторые принимаются строить догадки о природе сигналов.