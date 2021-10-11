Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок. Глава государства отметил, что вся его семья сильно пострадала от его президентства.

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шёл на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого", — отметил Зеленский в программе "Светская жизнь".

Также украинский лидер рассказал, где будет учиться его дочь, которая в следующем году оканчивает школу и будет поступать в университет.

"Только тут (будет учиться. — Прим. Лайфа), потому что я президент Украины, а не другого государства. Это моё желание, и у нас есть с ней такая договорённость. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны… Думаю, что будут международные отношения, она хочет заниматься международной экономикой, насколько мне известно", — добавил глава Незалежной.