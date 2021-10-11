В четвёртом выпуске гранд-шоу "Дуэты" певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) показала кулак и расплакалась, когда увидела, что за зеркальной стеной скрывалась Lidus — её дочь Лида Чистякова.

Перед выступлением Глюкоза предполагала, что её партнёром может оказаться мужчина, но она совсем не ожидала, что будет петь на одной сцене со своим ребёнком.

"Я вас убью всех", — пошутила певица, когда увидела на сцене свою дочь.

Исполнительница призналась, что побоялась бы выйти на сцену, если бы знала, что за зеркальной перегородкой — Лида. А на вопрос ведущих: "Почему?" — ответила, что Lidus крутая исполнительница и рядом с ней выступать волнительно. Ведущие также отметили талант юной певицы, подчеркнув её "невероятный тембр и подачу".