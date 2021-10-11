"Я вас убью всех": Глюкоза показала кулак и расплакалась в шоу "Дуэты"
Певица была шокирована тем, кто оказался её вокальным партнёром.
Певица Глюкоза. Кадр видео © YouTube / WeiT Media
В четвёртом выпуске гранд-шоу "Дуэты" певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) показала кулак и расплакалась, когда увидела, что за зеркальной стеной скрывалась Lidus — её дочь Лида Чистякова.
Перед выступлением Глюкоза предполагала, что её партнёром может оказаться мужчина, но она совсем не ожидала, что будет петь на одной сцене со своим ребёнком.
"Я вас убью всех", — пошутила певица, когда увидела на сцене свою дочь.
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Исполнительница призналась, что побоялась бы выйти на сцену, если бы знала, что за зеркальной перегородкой — Лида. А на вопрос ведущих: "Почему?" — ответила, что Lidus крутая исполнительница и рядом с ней выступать волнительно. Ведущие также отметили талант юной певицы, подчеркнув её "невероятный тембр и подачу".
Сама же Lidus призналась, что гордится своей мамой, и даже трижды повторила: "Это — моя мама!" Также юная артистка рассказала, что решила отказаться от псевдонима Lidus, потому что вместо "Лайдус" её все называют "Лидус". А после того, как подруга назвала её Лидус-индус, она переименовалась в Рэй.
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