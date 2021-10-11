Захарова разгромила идею о создании "Великой Албании"

Москва считает абсолютно недопустимым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении страны с Косовом. Об этом сообщается в распространённом комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении Албании и Косова. Продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе", — указала Захарова.

Особое недоумение у МИД РФ вызывает то, что несоблюдение норм основополагающего для косовского урегулирования документа позиционируется как ключевая цель политической карьеры лидера балканской страны. Такие неуместные заявления не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы "Открытые Балканы".