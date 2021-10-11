Захарова разгромила идею о создании "Великой Албании"
Такие планы Тираны грубо противоречат положениям резолюции 1244 СБ ООН и подрывают стабильность в регионе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Москва считает абсолютно недопустимым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении страны с Косовом. Об этом сообщается в распространённом комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении Албании и Косова. Продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе", — указала Захарова.
Особое недоумение у МИД РФ вызывает то, что несоблюдение норм основополагающего для косовского урегулирования документа позиционируется как ключевая цель политической карьеры лидера балканской страны. Такие неуместные заявления не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы "Открытые Балканы".
Захарова добавила, что Москва ждёт адекватной реакции "западных опекунов" проекта косовской "государственности" на эту откровенную провокацию. Очень удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы.
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