Талибы договорились с США о поставке гумпомощи в Афганистан

Представители Правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан"*, в ходе переговоров в Катаре договорились с делегацией США о доставке гуманитарной помощи в исламскую республику. В ходе встречи стороны обсудили политические вопросы, в том числе Дохийское соглашение.

"Представители США заявили, что окажут гуманитарную помощь афганцам, предоставят помещения для доставки помощи другим гуманитарным организациям", — говорится в заявлении движения по итогам двухдневных переговоров.

Талибы указали, что гумпомощь США не должна увязываться "с политическими вопросами". Они пообещали сотрудничать с благотворительными организациями для прозрачной доставки гумпомощи и способствовать передвижению иностранных граждан в Афганистане. При этом делегация назвала успешной встречу с американцами.

Ранее Лайф сообщал о том, что талибы осудили взрыв в мечети в Афганистане и пообещали наказать виновных.