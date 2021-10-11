Неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Канаде
Один мужчина с огнестрельными ранениями обратился в больницу.
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Один человек погиб в результате стрельбы в городе Калгари в провинции Альберта в Канаде. Как сообщил телеканал CTV, инцидент произошёл около одного из местных ночных клубов.
После стрельбы мужчину примерно 30 лет нашли у заведения в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ещё один мужчина с огнестрельными ранениями сам обратился в больницу. Он находится под присмотром врачей. Сейчас правоохранители выясняют, есть ли связь между этими инцидентами.
Ранее Лайф писал о том, что задержан подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе.
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