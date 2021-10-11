НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Канаде

Один мужчина с огнестрельными ранениями обратился в больницу.

10 октября, 23:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Один человек погиб в результате стрельбы в городе Калгари в провинции Альберта в Канаде. Как сообщил телеканал CTV, инцидент произошёл около одного из местных ночных клубов.

После стрельбы мужчину примерно 30 лет нашли у заведения в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ещё один мужчина с огнестрельными ранениями сам обратился в больницу. Он находится под присмотром врачей. Сейчас правоохранители выясняют, есть ли связь между этими инцидентами.

Две женщины погибли в результате стрельбы в доме престарелых в США

Две женщины погибли в результате стрельбы в доме престарелых в США

Ранее Лайф писал о том, что задержан подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1