Неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Канаде

Один человек погиб в результате стрельбы в городе Калгари в провинции Альберта в Канаде. Как сообщил телеканал CTV , инцидент произошёл около одного из местных ночных клубов.

После стрельбы мужчину примерно 30 лет нашли у заведения в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ещё один мужчина с огнестрельными ранениями сам обратился в больницу. Он находится под присмотром врачей. Сейчас правоохранители выясняют, есть ли связь между этими инцидентами.