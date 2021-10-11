Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украину возглавляют слабые люди, которые хотят лишь "набить карманы" за время пребывания у власти. Об этом он написал в статье в газете "Коммерсант".

"Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причём желательно на всякий случай сохранив деньги в заграничном офшоре. Многих из них мы неплохо знаем, — отметил Медведев.

По его мнению, лидера, который "мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать своё пребывание у власти", не было, нет и, похоже, пока не будет".

"Напротив, когда речь идёт о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам: когда москаль с деньгами хоть и враг, но его деньги важнее вражды", — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

В качестве примера Медведев вспомнил "слова одного своего коллеги в известный, ещё "домайданный", период".

"На мой вопрос, а зачем имярек участвует в выборах, у него же нет шансов, последовал ответ, который меня сильно тогда удивил: "Как же вы не понимаете, это последняя возможность для него поднять бабки от избирательной кампании". Комментарии излишни. С тех пор ничего не изменилось. С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный", — поделился он.