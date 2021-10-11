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В ЕС заговорили о важности развития ядерной энергетики из-за цен на газ

Там призвали как можно быстрее сократить энергетическую зависимость от иностранных государств.

11 октября, 00:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Рекордный рост цен на газ подтолкнул страны Евросоюза к разговорам о необходимости развивать ядерную энергетику. За это выступили представители правительств десяти государств, говорится в статье на сайте газеты Le Figaro.

Авторами материала стали министр экономики финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр, а также премьеры, министры экономики и энергетики Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чехии.

"Повышение цен на энергию указывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряжённость с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением",— пишут они.

Европейские министры и главы правительств считают, что ядерная энергетика сможет защитить от волатильности цен на энергию и сыграет важнейшую роль "в защите климата". Также, по их мнению, ЕС нужно диверсифицировать источники поставок газа.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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