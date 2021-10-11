В ЕС заговорили о важности развития ядерной энергетики из-за цен на газ
Там призвали как можно быстрее сократить энергетическую зависимость от иностранных государств.
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Рекордный рост цен на газ подтолкнул страны Евросоюза к разговорам о необходимости развивать ядерную энергетику. За это выступили представители правительств десяти государств, говорится в статье на сайте газеты Le Figaro.
Авторами материала стали министр экономики финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр, а также премьеры, министры экономики и энергетики Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чехии.
"Повышение цен на энергию указывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряжённость с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением",— пишут они.
Европейские министры и главы правительств считают, что ядерная энергетика сможет защитить от волатильности цен на энергию и сыграет важнейшую роль "в защите климата". Также, по их мнению, ЕС нужно диверсифицировать источники поставок газа.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Великобритании назвали виновника газового кризиса в Европе. Началось всё с того, что колумнист издания Daily Mail обвинил РФ в якобы намеренном ограничении поставок природного газа в Европу. Комментаторы под его статьёй остались недовольны и осудили такой выпад в адрес Москвы.
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