Дураков сражаться за Украину нет, она не имеет никакой ценности на линии противостояния Запада с Россией. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своей статье для газеты "Коммерсант" он отметил, что нынешние власти Незалежной абсолютно несамостоятельны, а страна находится под прямым иностранным управлением. По мнению Медведева, это управление гораздо жёстче, чем "взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период".

"Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе — потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", — подчеркнул зампред Совбеза РФ.