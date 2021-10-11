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Медведев уверен, что "дураков сражаться за Украину нет"

При этом он отметил, нынешние власти Незалежной абсолютно несамостоятельны, а страна находится под прямым иностранным управлением.

11 октября, 00:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Дураков сражаться за Украину нет, она не имеет никакой ценности на линии противостояния Запада с Россией. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своей статье для газеты "Коммерсант" он отметил, что нынешние власти Незалежной абсолютно несамостоятельны, а страна находится под прямым иностранным управлением. По мнению Медведева, это управление гораздо жёстче, чем "взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период".

"Слабые люди": Медведев обвинил руководство Украины в стремлении "набить карманы"

"Слабые люди": Медведев обвинил руководство Украины в стремлении "набить карманы"

"Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе — потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

В этой же статье Медведев заявил о неминуемом разладе между Украиной и США. По его оценке, надежды Киева на членство в НАТО и Евросоюзе также эфемерны.

Медведев заявил о необходимости дождаться "вменяемого" руководства Украины

Медведев заявил о необходимости дождаться "вменяемого" руководства Украины

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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