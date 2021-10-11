Пушков высмеял "придворную птицу-говоруна" из Киева за слова о Крыме
Алексей Арестович пытается создать ощущение украинского всемогущества, считает парламентарий.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о "возвращении" Крыма. Сенатор назвал политика "придворной птицей-говоруном".
"Сей советник — не более чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет", — написал он в своём телеграм-канале.
Тем не менее Пушков полагает, что даже в случае Арестовича должны быть "пределы самонадеянной глупости", однако их нет. Парламентарий также отметил бессмысленность тиражировать глупость советника: это не факт политики, а элемент информационного шума.
Ранее Арестович заявил, что ситуация в Донбассе может быть разрешена всего одним звонком, а "возвращение" Крыма под контроль Киева — "дело пяти минут". Для этого, как он утверждает, нужно решение президента РФ Владимира Путина. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что вопроса о принадлежности полуострова для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет.
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