Пушков высмеял "придворную птицу-говоруна" из Киева за слова о Крыме

"Сей советник — не более чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет", — написал он в своём телеграм-канале.

Тем не менее Пушков полагает, что даже в случае Арестовича должны быть "пределы самонадеянной глупости", однако их нет. Парламентарий также отметил бессмысленность тиражировать глупость советника: это не факт политики, а элемент информационного шума.