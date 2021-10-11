НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пушков допустил начало двух мировых войн между США и Китаем

При этом сенатор отметил, что такой сценарий развития событий — не самый вероятный.

11 октября, 01:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сценарий третьей и четвёртой мировой войны, который касается противостояния США и Китая, теоретически возможен. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя статью военного эксперта Роберта Фарли, который допустил вероятность вооружённого конфликта между Вашингтоном и Пекином.

По мнению американского обозревателя, противоборство Штатов и Поднебесной, вероятно, не закончится на одном столкновении, а повлечёт за собой целую серию вооружённых кампаний. Третья, четвёртая мировая война могут последовать из-за гипотетической борьбы двух держав за Тайвань.

"Один из сценариев отношений между США и Китаем описан ниже — не самый вероятный, но теоретически возможный", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Пушков высмеял "придворную птицу-говоруна" из Киева за слова о Крыме

Пушков высмеял "придворную птицу-говоруна" из Киева за слова о Крыме

Кроме того, Пушков добавил, что большой двойки G2 ожидать не следует, поскольку "у США для этого недостаточно ума и сдержанности", а у КНР — слишком много нереализованных амбиций, которые ждали своего часа.

Ранее Роберт Фарли уже рассказывал о стратегии США в случае войны с Россией и Китаем. По его мнению, у Штатов нет шансов продержаться долго, воюя на два фронта с такими державами.

Американский политолог предрёк США крах в случае войны против России и Китая

Американский политолог предрёк США крах в случае войны против России и Китая

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1