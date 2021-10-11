Пушков допустил начало двух мировых войн между США и Китаем

Сценарий третьей и четвёртой мировой войны, который касается противостояния США и Китая, теоретически возможен. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя статью военного эксперта Роберта Фарли, который допустил вероятность вооружённого конфликта между Вашингтоном и Пекином.

По мнению американского обозревателя, противоборство Штатов и Поднебесной, вероятно, не закончится на одном столкновении, а повлечёт за собой целую серию вооружённых кампаний. Третья, четвёртая мировая война могут последовать из-за гипотетической борьбы двух держав за Тайвань.

"Один из сценариев отношений между США и Китаем описан ниже — не самый вероятный, но теоретически возможный", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Кроме того, Пушков добавил, что большой двойки G2 ожидать не следует, поскольку "у США для этого недостаточно ума и сдержанности", а у КНР — слишком много нереализованных амбиций, которые ждали своего часа.