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Синоптики спрогнозировали резкое потепление в ряде регионов РФ

В некоторых субъектах страны столбики термометров подскочат сразу на шесть-семь градусов.

11 октября, 01:40
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Резкое и заметное потепление ожидается в регионах Урала и Черноземья к середине недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметно повысится температура в Центральном Черноземье: в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях. Там к середине недели температура повысится до 15–18 градусов, даже до 20 градусов", — рассказал синоптик.

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Вильфанд предупредил о снеге и ливнях в нескольких российских регионах

По словам Вильфанда, уже с 12 октября начнётся заметное потепление на шесть-семь градусов и на Урале, это связано с тем, что антициклон уходит на восток, поэтому регион окажется в его тёплом секторе. Также в Свердловской, Челябинской, Курганской области температура повысится до 11–16 градусов. В этих регионах ожидается очень резкое изменение температуры — сразу градусов на шесть-семь.

Вильфанд спрогнозировал, какая погода ждёт россиян зимой

Вильфанд спрогнозировал, какая погода ждёт россиян зимой

Ранее в Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в европейской части России.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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