В Приморье ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан
Соответствующее постановление предусматривает отстранение от работы и перевод на дистанционку непривитых.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону размещено на сайте областного управления Роспотребнадзора.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) <...> категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", — говорится в документе.
Прививки от ковида обязали сделать работников образования, здравоохранения, услуг ЖКХ, культуры, сервиса, пищевой промышленности, госслужащих и ряда других категорий. Организовать вакцинацию предписано не менее 80% от общего числа сотрудников данных областей — первым компонентом до 15 ноября текущего года, а вторым — до 15 декабря 2021 года.
Документ предусматривает отстранение от работы и перевод на дистанционку с 11 ноября граждан, не получивших ни одного компонента вакцины, а с 15 декабря — не закончивших вакцинацию.
Ранее Лайф рассказывал, что в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей. Также с 1 октября подобные меры применили и в Свердловской области. Там обязали вакцинироваться граждан в возрасте от 18 лет, которые работают в сфере образования и обслуживания, а также являются государственными гражданскими или муниципальными служащими, сотрудниками органов власти и местного самоуправления.
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