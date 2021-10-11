В Приморье ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону размещено на сайте областного управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) <...> категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", — говорится в документе.

Прививки от ковида обязали сделать работников образования, здравоохранения, услуг ЖКХ, культуры, сервиса, пищевой промышленности, госслужащих и ряда других категорий. Организовать вакцинацию предписано не менее 80% от общего числа сотрудников данных областей — первым компонентом до 15 ноября текущего года, а вторым — до 15 декабря 2021 года.

Документ предусматривает отстранение от работы и перевод на дистанционку с 11 ноября граждан, не получивших ни одного компонента вакцины, а с 15 декабря — не закончивших вакцинацию.