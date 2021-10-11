В ЕАО обязали привиться от ковида учителей, врачей и работников сферы услуг

В Еврейской автономной области (ЕАО) ввели требования об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания и торговли. Соответствующее постановление подписал руководитель территориального Роспотребнадзора, главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов.

Документ обязывает привиться от ковида сотрудников парков отдыха, кинотеатров, общественного транспорта, торговли, общепита, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. В списке также работники банков, почтовых отделений, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, музеев и библиотек.