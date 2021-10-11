НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ЕАО обязали привиться от ковида учителей, врачей и работников сферы услуг

В списке также сотрудники банков, почтовых отделений, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, музеев и библиотек.

11 октября, 04:18
<p>Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

В Еврейской автономной области (ЕАО) ввели требования об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания и торговли. Соответствующее постановление подписал руководитель территориального Роспотребнадзора, главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов.

Документ обязывает привиться от ковида сотрудников парков отдыха, кинотеатров, общественного транспорта, торговли, общепита, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. В списке также работники банков, почтовых отделений, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, музеев и библиотек.

Руководителям организаций необходимо до 15 ноября обеспечить обязательную вакцинацию первым компонентом не менее 80% сотрудников, до 15 декабря — вторым. Работодателям поручено с 15 ноября отстранять от работы и переводить на дистанционку не привитых ни одной дозой вакцины.

В Приморье ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

В Приморье ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Ранее Лайф рассказывал, что в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей. Также 1 октября подобные меры применили в Свердловской области, а 8 октября — в Челябинской области.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1