В ЕАО обязали привиться от ковида учителей, врачей и работников сферы услуг
В списке также сотрудники банков, почтовых отделений, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, музеев и библиотек.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
В Еврейской автономной области (ЕАО) ввели требования об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания и торговли. Соответствующее постановление подписал руководитель территориального Роспотребнадзора, главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов.
Документ обязывает привиться от ковида сотрудников парков отдыха, кинотеатров, общественного транспорта, торговли, общепита, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. В списке также работники банков, почтовых отделений, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, музеев и библиотек.
Руководителям организаций необходимо до 15 ноября обеспечить обязательную вакцинацию первым компонентом не менее 80% сотрудников, до 15 декабря — вторым. Работодателям поручено с 15 ноября отстранять от работы и переводить на дистанционку не привитых ни одной дозой вакцины.
Ранее Лайф рассказывал, что в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей. Также 1 октября подобные меры применили в Свердловской области, а 8 октября — в Челябинской области.
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