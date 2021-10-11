На Алтае расширили список категорий граждан для обязательной вакцинации

Власти Алтая расширили список категорий граждан, для которых введена обязательная вакцинация от коронавируса: теперь прививки должны сделать сотрудники промышленных производств и организаторы массовых мероприятий. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача республики Леонида Щучинова.

"Постановляю: внести изменения в постановление от 26 июня "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции" и дополнить разделами следующего содержания. Производства (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь), <…> организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий", — говорится в тексте документа.