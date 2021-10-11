На Алтае расширили список категорий граждан для обязательной вакцинации
Такое решение было принято главным санитарным врачом региона в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.
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Власти Алтая расширили список категорий граждан, для которых введена обязательная вакцинация от коронавируса: теперь прививки должны сделать сотрудники промышленных производств и организаторы массовых мероприятий. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача республики Леонида Щучинова.
"Постановляю: внести изменения в постановление от 26 июня "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции" и дополнить разделами следующего содержания. Производства (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь), <…> организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий", — говорится в тексте документа.
Уточняется, что такое решение было принято главным санитарным врачом в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса среди жителей региона.
Напомним, что это далеко не первый российский регион, который вводит ужесточение ограничений из-за эпидемиологической обстановки. Соответствующие решения были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения.
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