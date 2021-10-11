В Роспотребнадзоре раскрыли, сколько длится заболевание ковидом

Пациенты с коронавирусом в среднем болеют 11 дней, однако некоторые могут выздороветь всего за пару суток. Об этом рассказали врачи Роспотрбенадзора в беседе с РИА "Новости".

Как отметила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться и до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями. Кроме того, в некоторых случаях симптомы таких последствий остаются более трёх месяцев, до полугода, а иногда и дольше.

В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что на продолжительность болезни влияют своевременность и правильность лечения, а также особенности организма. При этом специалисты подчеркнули, что у вакцинированных заболевание протекает быстрее, чем у тех, кто не сделал прививку.