НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Роспотребнадзоре раскрыли, сколько длится заболевание ковидом

Отмечается, что продолжительность болезни у вакцинированных граждан значительно меньше, чем у тех, кто не сделал прививку.

11 октября, 06:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пациенты с коронавирусом в среднем болеют 11 дней, однако некоторые могут выздороветь всего за пару суток. Об этом рассказали врачи Роспотрбенадзора в беседе с РИА "Новости".

Как отметила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться и до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями. Кроме того, в некоторых случаях симптомы таких последствий остаются более трёх месяцев, до полугода, а иногда и дольше.

Роспотребнадзор зафиксировал рост грибковых инфекций при ковиде

Роспотребнадзор зафиксировал рост грибковых инфекций при ковиде

В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что на продолжительность болезни влияют своевременность и правильность лечения, а также особенности организма. При этом специалисты подчеркнули, что у вакцинированных заболевание протекает быстрее, чем у тех, кто не сделал прививку.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как пациент может легче перенести коронавирус. По словам врачей, тяжелее и дольше болеют инфицированные старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая чипсов, печенья и лапши с ГМО

сегодня в 04:56

На Алтае расширили список категорий граждан для обязательной вакцинации

сегодня в 06:10

В Новосибирске задержали сторонников экстремистского движения АУЕ

сегодня в 06:53

Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по миллиону рублей

сегодня в 06:40

В Хакасии в рестораны и кафе будут пускать только привитых или переболевших ковидом

сегодня в 05:56

Новости партнеров

Layer 1