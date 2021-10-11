В ЦБ рассказали, когда россияне увидят новую сторублёвку

ЦБ уже утвердил эскиз новой сторублёвой купюры, в следующем году планируется изготовить её и выпустить в обращение. Россияне смогут увидеть банкноту только в конце 2022 года, рассказал "Известиям" зампред Центробанка Михаил Алексеев.

По его словам, на настройку оборудования под новую купюру банкам понадобится несколько месяцев, поэтому насыщение платёжного оборота сторублёвками будет происходить постепенно, граждане смогут увидеть их в заметном количестве ближе к концу 2022 года.

"Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счётно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования", — пояснил Алексеев.

При этом модифицированная сторублёвка сразу не заменит нынешние сто рублей — оба вида банкнот будут обращаться параллельно, и в 2026–2029 годах доля новых купюр станет весьма значительной.