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Премьер Ирака сообщил о поимке зама экс-главаря ИГИЛ аль-Багдади

По его словам, задержанный террорист отвечал за финансы запрещённой группировки. Подробностей операции аль-Казыми не раскрыл.

11 октября, 07:27
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/IraqiPMO/status/1447224532150927367/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">لمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء </a></p>

Фото © Twitter / لمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми сообщил о поимке заместителя бывшего главаря террористической организации ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади Сами Джасима. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

"Пока силы безопасности сосредоточились на обеспечении безопасности на выборах [в парламент страны], их коллеги из разведслужб проводили сложную внешнюю операцию по захвату Сами Джасима — заместителя Абу Бакра аль-Багдади", — сказано в записи.

Иракский премьер уточнил, что пойманный террорист отвечал за финансы группировки. Подробностей спецоперации политик не привёл.

СМИ: В Анкаре задержан боевик ИГИЛ с гражданством России

СМИ: В Анкаре задержан боевик ИГИЛ с гражданством России

Ранее Лайф рассказывал, что в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГИЛ. Ещё несколько правоохранителей получили ранения. Также боевики заминировали дорогу, ведущую к месту инцидента.

Главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в 2019 году. Как заявлял тогда экс-президент США Дональд Трамп, террориста уничтожили Вооружённые силы США в ходе спецоперации в сирийском Идлибе. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон. Однако президент Сирии Башар Асад усомнился в гибели террориста. В Службе внешней разведки РФ осенью 2019 года также заявили, что у России нет доказательств ликвидации аль-Багдади.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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