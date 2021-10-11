Премьер Ирака сообщил о поимке зама экс-главаря ИГИЛ аль-Багдади

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми сообщил о поимке заместителя бывшего главаря террористической организации ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади Сами Джасима. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

"Пока силы безопасности сосредоточились на обеспечении безопасности на выборах [в парламент страны], их коллеги из разведслужб проводили сложную внешнюю операцию по захвату Сами Джасима — заместителя Абу Бакра аль-Багдади", — сказано в записи.

Иракский премьер уточнил, что пойманный террорист отвечал за финансы группировки. Подробностей спецоперации политик не привёл.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГИЛ. Ещё несколько правоохранителей получили ранения. Также боевики заминировали дорогу, ведущую к месту инцидента.

Главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в 2019 году. Как заявлял тогда экс-президент США Дональд Трамп, террориста уничтожили Вооружённые силы США в ходе спецоперации в сирийском Идлибе. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон. Однако президент Сирии Башар Асад усомнился в гибели террориста. В Службе внешней разведки РФ осенью 2019 года также заявили, что у России нет доказательств ликвидации аль-Багдади.