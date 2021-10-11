В Тобольске найдены мёртвыми парень и его беременная возлюбленная
Тела обнаружили родители погибшей, с которыми жила пара. В квартире валялся пакетик с неизвестным веществом.
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В Тобольске в одном из домов по улице Знаменского обнаружили тела 18-летней девушки и 21-летнего парня без внешних признаков насильственной смерти. Следователи проводят проверку по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.
"Тела были обнаружены родителями погибшей девушки, с которыми молодые люди проживали", — отмечается в релизе.
Как сообщает портал 72.ru со ссылкой на источник, погибшая девушка находилась на девятой неделе беременности. Кроме того, уточняется, что в квартире силовики нашли вещество в пакетике, его направили на экспертизу.
Ранее Лайф рассказывал, что тела троих детей и троих взрослых нашли на месте пожара в жилом доме в Кургане. Возгорание потушили, в больницу был доставлен мужчина 1975 года рождения.
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