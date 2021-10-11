НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Тобольске найдены мёртвыми парень и его беременная возлюбленная

Тела обнаружили родители погибшей, с которыми жила пара. В квартире валялся пакетик с неизвестным веществом.

11 октября, 07:38
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Тобольске в одном из домов по улице Знаменского обнаружили тела 18-летней девушки и 21-летнего парня без внешних признаков насильственной смерти. Следователи проводят проверку по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

"Тела были обнаружены родителями погибшей девушки, с которыми молодые люди проживали", — отмечается в релизе.

Мужчина потерял жену, двоих детей и брата при обрушении дома в Батуми

Мужчина потерял жену, двоих детей и брата при обрушении дома в Батуми

Как сообщает портал 72.ru со ссылкой на источник, погибшая девушка находилась на девятой неделе беременности. Кроме того, уточняется, что в квартире силовики нашли вещество в пакетике, его направили на экспертизу.

Ранее Лайф рассказывал, что тела троих детей и троих взрослых нашли на месте пожара в жилом доме в Кургане. Возгорание потушили, в больницу был доставлен мужчина 1975 года рождения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"К прыжку готов": Лайф публикует последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением самолёта в Татарстане

сегодня в 08:38
Life

В России выявлено 29 409 случаев коронавируса за сутки

сегодня в 08:35

В России шестой день фиксируют более 900 смертей от ковида

сегодня в 08:33

Пилот разбившегося в Татарстане L-410 ещё год назад жаловался на состояние самолёта

сегодня в 08:30

Установлено место продажи технического спирта, которым насмерть отравились жители Оренбуржья

сегодня в 08:24

Новости партнеров

Layer 1