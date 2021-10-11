НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Климкин озвучил условие "гибридного мира" с Россией

По словам экс-главы МИД Украины, армия Незалежной сильна морально, однако недостаточно мощна в сугубо военном смысле.

11 октября, 07:43
<p>Павел Климкин. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/photos/769049546775737/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavlo Klimkin</a></p>

Павел Климкин. Фото © Facebook / Pavlo Klimkin

Россия и Украина могут существовать только в условиях "гибридного мира", который будет достигнут, если Киев и его партнёры смогут "сдерживать" Москву. Такое мнение высказал бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с Россией возможен только гибридный мир", — сказал дипломат в эфире телеканала "Обозреватель".

Медведев уверен, что "дураков сражаться за Украину нет"

Медведев уверен, что "дураков сражаться за Украину нет"

По его мнению, украинцы должны иметь возможность защитить себя, чтобы к ним на помощь пришли все остальные. Но армия страны, несмотря на обладание моральной силой, недостаточно мощна в сугубо военном смысле. Так что гибридного мира с Россией можно достичь только при условии, что Украина и её партнёры смогут "сдерживать" Москву.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украину прибыла новая партия военной помощи от США. В частности, Киев получил от Вашингтона боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1