Климкин озвучил условие "гибридного мира" с Россией

Россия и Украина могут существовать только в условиях "гибридного мира", который будет достигнут, если Киев и его партнёры смогут "сдерживать" Москву. Такое мнение высказал бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с Россией возможен только гибридный мир", — сказал дипломат в эфире телеканала "Обозреватель".

По его мнению, украинцы должны иметь возможность защитить себя, чтобы к ним на помощь пришли все остальные. Но армия страны, несмотря на обладание моральной силой, недостаточно мощна в сугубо военном смысле. Так что гибридного мира с Россией можно достичь только при условии, что Украина и её партнёры смогут "сдерживать" Москву.