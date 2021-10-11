"Заслуживаем уважения": Глава Федерации художественной гимнастики Болгарии назвала справедливым судейство на Олимпиаде
Впервые с 1996 года наши спортсменки остались без золота Игр в этом виде спорта.
Фото © ТАСС / ЕРА / TATYANA ZENKOVICH
Глава Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева считает несправедливой критику судейства на Олимпиаде в Токио. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Болгарские гимнастки заняли первое место в групповых упражнениях на Играх, опередив российскую команду, которая многократно подавала протесты на оценки. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает судейство на Олимпиаде необъективным.
"После многочисленных обвинений в адрес судей на Олимпиаде в Токио со стороны России, считающей золото сборной Болгарии незаслуженным, впервые публично поделюсь своим мнением. Наша команда, вне всяких сомнений, стала лучшей в групповых упражнениях на Олимпийских играх в Токио! Программы болгарских гимнасток были самыми сложными. <...> Мы уважаем наших соперников и считаем, что заслуживаем уважения с их стороны", — заявила Раева.
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Россиянки впервые с 1996 года уехали с Олимпиады без золота в художественной гимнастике. В личном многоборье Дина Аверина стала второй, проиграв Линой Ашрам из Израиля.
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