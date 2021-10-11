НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пилот разбившегося в Татарстане L-410 ещё год назад жаловался на состояние самолёта

По словам вдовы, супруг не разрешил в этом году прыгать с парашютом младшей дочери, отметив, что чувствует — с летательным аппаратом "что-то ненормально".

11 октября, 08:30

Кадр из видео © Telegram / SHOT

Вдова разбившегося в Татарстане пилота рассказала, что муж ранее жаловался на состояние самолёта. Видео © Telegram / SHOT

Вдова пилота Михаила Беляева, разбившегося в Татарстане с парашютистами при крушении L-410 10 октября, рассказала, что супруг жаловался на техническое состояние самолёта уже давно, о неполадках он сообщал руководству.

"Говорил, что что-то с двигателем, что нужно вкладываться в это дело, но, видимо, у организации, может быть, просто не было финансов, я так думаю. Он очень сильно переживал, говорил, как бы чего не случилось. Он очень хорошо знал этот аппарат и говорил, что технические неполадки, конечно, есть, он говорил об этом, приглашали специалистов, они что-то делали", — поделилась вдова пилота в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Погибший при крушении L-410 инструктор-парашютист готовил молодых космонавтов

Погибший при крушении L-410 инструктор-парашютист готовил молодых космонавтов

По её словам, Михаил Беляев запретил младшей дочери в этом году прыгать с парашютом, хотя обе наследницы пары ранее уже делали это. Погибший тогда отметил, что чувствует, что "что-то ненормально". Вдова поделилась, что супруг всегда обещал возвращаться, "хоть откуда, хоть пешком, хоть с ободранными руками и коленями", и после его смерти её жизнь потеряла смысл.

Дочь Михаила в беседе с телеграм-каналом также отметила, что отец неоднократно выражал обеспокоенность техническим состоянием самолётов парка, которые, по его словам, были уже изношены. Девушка рассказала, что о трагедии узнала от матери, и сначала не поверила, что жертвой крушения стал отец.

Телефонный звонок спас парня от полёта на потерпевшем крушение L-410

Телефонный звонок спас парня от полёта на потерпевшем крушение L-410

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них — два члена экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым из них, 16 погибли. Лайф публиковал список всех пассажиров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"К прыжку готов": Лайф публикует последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением самолёта в Татарстане

сегодня в 08:38

Погибший при крушении L-410 инструктор-парашютист готовил молодых космонавтов

сегодня в 04:32

Установлено место продажи технического спирта, которым насмерть отравились жители Оренбуржья

сегодня в 08:24
Life

В России выявлено 29 409 случаев коронавируса за сутки

сегодня в 08:35

В России шестой день фиксируют более 900 смертей от ковида

сегодня в 08:33

Новости партнеров

Layer 1