Пилот разбившегося в Татарстане L-410 ещё год назад жаловался на состояние самолёта

Вдова разбившегося в Татарстане пилота рассказала, что муж ранее жаловался на состояние самолёта. Видео © Telegram / SHOT

Вдова пилота Михаила Беляева, разбившегося в Татарстане с парашютистами при крушении L-410 10 октября, рассказала, что супруг жаловался на техническое состояние самолёта уже давно, о неполадках он сообщал руководству.

"Говорил, что что-то с двигателем, что нужно вкладываться в это дело, но, видимо, у организации, может быть, просто не было финансов, я так думаю. Он очень сильно переживал, говорил, как бы чего не случилось. Он очень хорошо знал этот аппарат и говорил, что технические неполадки, конечно, есть, он говорил об этом, приглашали специалистов, они что-то делали", — поделилась вдова пилота в беседе с телеграм-каналом SHOT.

По её словам, Михаил Беляев запретил младшей дочери в этом году прыгать с парашютом, хотя обе наследницы пары ранее уже делали это. Погибший тогда отметил, что чувствует, что "что-то ненормально". Вдова поделилась, что супруг всегда обещал возвращаться, "хоть откуда, хоть пешком, хоть с ободранными руками и коленями", и после его смерти её жизнь потеряла смысл.

Дочь Михаила в беседе с телеграм-каналом также отметила, что отец неоднократно выражал обеспокоенность техническим состоянием самолётов парка, которые, по его словам, были уже изношены. Девушка рассказала, что о трагедии узнала от матери, и сначала не поверила, что жертвой крушения стал отец.