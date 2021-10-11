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Погибший при крушении L-410 инструктор-парашютист готовил молодых космонавтов

На счету Сергея Кузенко было более 6,5 тысячи прыжков, в том числе и в тандеме.

11 октября, 04:32
<p>Парашютист Сергей Кузенко. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRUhOUCjGRe/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kuzenkosergei</a></p>

Парашютист Сергей Кузенко. Фото © Instagram / kuzenkosergei

Погибший при крушении самолёта L-410 Сергей Кузенко занимал должности парашютиста-инструктора и старшего тандем-мастера в аэроклубе. Летом 2021 года парашютисту доверили тренировать молодых членов отряда космонавтов, пишет kp.ru.

По данным издания, Кузенко прыгал в тандеме с молодыми космонавтами. Хорошая репутация аэроклуба в Мензелинском районе — в том числе заслуга погибшего. Коллеги и совершавшие под его руководством прыжки отзываются о нём как об отличном инструкторе.

Лайф публикует список пассажиров самолёта L-410, потерпевшего крушение в Татарстане

Лайф публикует список пассажиров самолёта L-410, потерпевшего крушение в Татарстане

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и два члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, но позже стало известно, что выжили шестеро. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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