Погибший при крушении L-410 инструктор-парашютист готовил молодых космонавтов

Погибший при крушении самолёта L-410 Сергей Кузенко занимал должности парашютиста-инструктора и старшего тандем-мастера в аэроклубе. Летом 2021 года парашютисту доверили тренировать молодых членов отряда космонавтов, пишет kp.ru .

По данным издания, Кузенко прыгал в тандеме с молодыми космонавтами. Хорошая репутация аэроклуба в Мензелинском районе — в том числе заслуга погибшего. Коллеги и совершавшие под его руководством прыжки отзываются о нём как об отличном инструкторе.