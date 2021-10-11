Россиян предупредили о последствиях использования банковской карты родственника

Нередко россияне просят своих родственников или друзей сходить в магазин за покупками или снять наличные в банкомате с их собственной банковской карты, тем самым передавая информацию о пин-коде. Согласно позиции Верховного Суда, граждане имеют полное право на это. Однако передача карты другому лицу создаёт угрозу личной финансовой безопасности и, скорее, должна быть исключением из правил, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам, владелец карты, передавая её на время вместе с информацией о ней, не доверяет все находящиеся на ней средства другому человеку. Если хозяин озвучивает сумму, которую предстоит снять со счёта или потратить, то этим соглашениям нужно следовать.

"В противном случае, при превышении размеров снятия средств, такие действия могут быть квалифицированы как кража. С 2018 года кража денег с банковского счёта, а равно совершённая в отношении электронных денежных средств, приравнивается к краже в крупном размере", — сообщил Соловьёв в беседе с агентством "Прайм".

Также юрист, ссылаясь на банковское законодательство, отметил, что магазин вправе отказать в проведении платежа по чужой банковской карте, так как списать деньги со счёта клиента разрешается только на основании его личного распоряжения.