Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть шоу "Квартала-95"
Глава государства признался, что пишет участникам программы, что ему понравилось, а что не очень.
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не всегда смотрит юмористическую программу "Вечерний Квартал", но, когда смотрит, даёт свою оценку. Отметим, что нынешний лидер Незалежной являлся основателем, художественным руководителем, автором и актёром студии "Квартал-95".
"Сначала они меня спрашивали, что я думаю. Я что-то отвечал. К сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть "Квартал", нет времени, скажу честно. Но если я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, а что нет", — сказал Зеленский в программе "Светская жизнь".
Ранее Лайф сообщал, что на Украине оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из "12 стульев".
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