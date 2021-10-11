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Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть шоу "Квартала-95"

Глава государства признался, что пишет участникам программы, что ему понравилось, а что не очень.

11 октября, 03:35
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не всегда смотрит юмористическую программу "Вечерний Квартал", но, когда смотрит, даёт свою оценку. Отметим, что нынешний лидер Незалежной являлся основателем, художественным руководителем, автором и актёром студии "Квартал-95".

"Сначала они меня спрашивали, что я думаю. Я что-то отвечал. К сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть "Квартал", нет времени, скажу честно. Но если я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, а что нет", — сказал Зеленский в программе "Светская жизнь".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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