"Варяг" и "Адмирал Трибуц" провели ракетные стрельбы в Японском море. Видео © Минобороны РФ

Крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провели стрельбы по воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Форт", "Кинжал" и "Оса" в Японском море. Об учениях по противовоздушной обороне сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Огонь вёлся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. В ходе учения выполнено десять ракетных пусков", — уточнили в ведомстве.

Выполнение боевого упражнения в ходе ракетных стрельб обеспечивали 12 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ. Они выполняли задачи по закрытию района проведения учений.