НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Варяг" и "Адмирал Трибуц" провели ракетные стрельбы в Японском море

Огонь вёлся по ракетам-мишеням, на учениях выполнено десять ракетных пусков.

11 октября, 03:26

Фото © Минобороны РФ

"Варяг" и "Адмирал Трибуц" провели ракетные стрельбы в Японском море. Видео © Минобороны РФ

Крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провели стрельбы по воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Форт", "Кинжал" и "Оса" в Японском море. Об учениях по противовоздушной обороне сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Огонь вёлся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. В ходе учения выполнено десять ракетных пусков", — уточнили в ведомстве.

Выполнение боевого упражнения в ходе ракетных стрельб обеспечивали 12 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ. Они выполняли задачи по закрытию района проведения учений.

Российские десантные войска начали масштабные учения в Крыму

Российские десантные войска начали масштабные учения в Крыму

Ранее сообщалось, что ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки. Тогда субмарина находилась на поверхности воды. Испытания проходили в Баренцевом море и были признаны успешными.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Замминистра обороны РФ Картаполова уволили с военной службы

5 октября, 10:40

МЧС во второй раз в этом году прервёт телеэфиры ради проверки системы оповещения

4 октября, 12:46

Как читать сообщения и оставаться невидимым: 8 секретных функций WhatsApp, о которых никто не знает

вчера в 21:40

В России назвали домыслами слова Трампа о копировании военной техники США

вчера в 19:26

Конькобежец Руслан Захаров погиб в результате наезда грузовика во время пробежки

сегодня в 03:49

Новости партнеров

Layer 1