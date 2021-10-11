Тиктокеры сыграли в нарды прямо посреди оживлённой трассы в Кемерове и засняли своё занятие на видео. По словам очевидцев, инцидент произошёл на Советском проспекте.

На кадрах видно, что блогеры поставили на дороге стол, достали еду и устроились вокруг на стульях. Заставил молодых людей уйти с проезжей части мужчина в форме сотрудника ДПС. Он свернул ящик с нардами тиктокеров. Комментаторы узнали в героях видео пранкеров Литвина и Субо. Большинство из них поступок блогеров не одобрили.