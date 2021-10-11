"Папа отмажет": Тиктокеры сыграли в нарды прямо посреди оживлённой трассы и разгневали россиян
Заставил молодых людей уйти с проезжей части мужчина в форме сотрудника ДПС.
Фото © VK / Всё нормально, это Новокузнецк
Видео © VK / Всё нормально, это Новокузнецк
Тиктокеры сыграли в нарды прямо посреди оживлённой трассы в Кемерове и засняли своё занятие на видео. По словам очевидцев, инцидент произошёл на Советском проспекте.
На кадрах видно, что блогеры поставили на дороге стол, достали еду и устроились вокруг на стульях. Заставил молодых людей уйти с проезжей части мужчина в форме сотрудника ДПС. Он свернул ящик с нардами тиктокеров. Комментаторы узнали в героях видео пранкеров Литвина и Субо. Большинство из них поступок блогеров не одобрили.
"Вызовите санитаров". — "Бараны безмозглые". — "Реакция ДПС будет? Или сработает неприкосновенность для избранных?" — "Папа отмажет", — гласят комментарии пользователей.
Ранее пранкер Эдвард Бил рассказал, как пытался замять дело о ДТП с его участием. Авария произошла в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
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