Бастрыкин потребовал доложить о ЧП в новосибирской школе, где девочке проткнули глаз

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проведение проверки по факту ЧП в новосибирской школе, где девочке проткнули глаз линейкой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – уточнили в ведомстве.