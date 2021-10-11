Бастрыкин потребовал доложить о ЧП в новосибирской школе, где девочке проткнули глаз
По предварительным данным, одноклассник метнул в школьницу линейку-треугольник, она потеряла зрение.
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проведение проверки по факту ЧП в новосибирской школе, где девочке проткнули глаз линейкой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – уточнили в ведомстве.
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