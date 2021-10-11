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Бастрыкин потребовал доложить о ЧП в новосибирской школе, где девочке проткнули глаз

По предварительным данным, одноклассник метнул в школьницу линейку-треугольник, она потеряла зрение.

11 октября, 02:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проведение проверки по факту ЧП в новосибирской школе, где девочке проткнули глаз линейкой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – уточнили в ведомстве.

В Новосибирске школьник проткнул линейкой глаз однокласснице, лишив её зрения

В Новосибирске школьник проткнул линейкой глаз однокласснице, лишив её зрения

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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