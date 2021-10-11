Райан Гослинг и Ева Мендес на карантине "играли больше, чем за всю свою карьеру"
Причиной тому их маленькие дети. По словам актёра, на сказки на ночь, прочитанные на разные голоса, ушло много времени.
Актёр Райан Гослинг. Фото © ТАСС / Zuma
Райан Гослинг рассказал о том, как он провёл долгий карантин с супругой Евой Мендес и двумя дочерями 5 и 7 лет. В интервью журналу GQ он признался, что изоляция заставила их играть с детьми "больше, чем за всю свою карьеру".
На вопрос, как он пережил карантин — не появилось ли у него какое-нибудь необычное хобби, Гослинг ответил, что в изоляции ему было не до ерунды, он был занят заботой о двух маленьких дочерях.
"Наши дети маленькие, поэтому им было непросто быть разлученными с другими ребятами и не иметь возможности видеться с семьёй и так далее. Так что мы постарались их развлечь. Думаю, мы с Евой на карантине играли больше, чем за всю свою карьеру", — отметил артист.
Гослинг добавил, что на сказки на ночь, прочитанные на разные голоса, ушло много времени.
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