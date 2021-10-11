Россиянам раскрыли популярные схемы обмана при ремонте бытовой техники

В сервисных центрах, чаще всего в неофициальных, могут при ремонте заменить оригинальные запчасти на более дешёвые аналоги, которые ломаются быстрее. Если детали имеют индивидуальную упаковку не лишним будет потребовать, чтобы вам её показали. Об этом сообщил юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.

Также он отметил, что мастер может выдать простой ремонт за сложный, придумав какие-либо поломки, или без согласия клиента провести дополнительные работы, чтобы завысить цену за работу.

"В этом случае как раз пригодится договор, в котором указывается весь перечень работ и конечная цена. Если вы не давали согласия на дополнительный ремонт и не согласны с ним, не оплачивайте навязываемые вам услуги, которые, к тому же, могут существовать только на бумаге", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

При заключении договора Поздняков советует гражданам проверить в копии документа наличие фирменного наименования, указание местоположения организации, видов и стоимости услуги, описания и цены товара, времени принятия техники в работу и сроков окончания ремонта. Кроме того, россиянам следует обратить внимание на наличие подписи и сотрудника центра, и владельца техники.

Как уточнил юрист, чтобы обезопасить себя от обмана, потребителям следует изучить информацию о сервисном центре, узнать, как давно он находится на рынке. По мнению Позднякова, лучше обращаться за услугами к крупным официальным компаниям.

"Если вы опасаетесь, что технику могут внешне повредить при ремонте, попросите в квитанции или договоре указать имеющиеся недостатки или факт их отсутствия. Если появятся новые царапины, требуйте компенсировать этот ущерб", — порекомендовал специалист.