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Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии

Граждане РФ имеют право написать заявление о "переходе" на чужую пенсию.

11 октября, 02:50
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Граждане, потерявшие супругов, могут получать их пенсионные накопления, но часто не знают этого. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский. По его словам, размер пенсионных выплат зависит в первую очередь от трудового стажа.

"В случае смерти в условные 50 лет его страховую пенсию нельзя унаследовать, но тут важно понимать, что данные о её размере будут сохранены", — пояснил Звенигородский.

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Эксперт добавил, что, если человек умер до выхода на пенсию, в ПФР сохранятся сведения о размере выплат, которые ему начислили. Второй супруг может запросить эти данные при выходе на пенсию. Если пенсия умершего оказывается выше пенсии второго супруга, можно написать заявление о "переходе" на чужую пенсию. Однако в таком случае выплаты будут составлять не 100%, а 75% от пенсии умершего. Закон называет подобную замену оформлением выплат по потере кормильца. Накопительную пенсию можно наследовать, но при условии, если участвовавший в её формировании умер до выхода на заслуженный отдых.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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