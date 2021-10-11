Моргенштерн сыграл вторую свадьбу для бабушки, и она совсем не похожа на первую треш-вечеринку
На праздник звёздная пара пригласила только близких родственников, на ней обошлось без эпатажных блогеров и треша.
Моргенштерн в Уфе сыграл свадьбу во второй раз и сделал это специально для бабушки. Видео © Instagram / marina_morgenshtern
Известный рэпер Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина устроили вторую свадьбу в Уфе. Торжество организовали специально для бабушки исполнителя, которая не смогла присутствовать на празднике в Москве из-за проблем со здоровьем.
Как заявила мать музыканта, бабушка до последнего момента не знала, какому поводу посвящён праздник. Отмечается, что она пришла на торжество с тростью и находилась там до часа ночи.
"Мы все знали, что Алишер сделал свою свадьбу в Уфе только из-за бабушки, не сказав ей об этом. <...> Только в конце вечера я сказала ей обо всём. Моя мамочка прослезилась и я, конечно, вместе с ней", — написала мать исполнителя в "Инстаграме".
Стоит отметить, что мероприятие прошло в банкетном зале одного из местных ресторанов. На праздник молодожёны пригласили только близких родственников. При этом торжество состоялось в закрытом режиме, пара официально не сообщала о его проведении. Мать рэпера призналась, что находится в восторге от уважительного отношения сына к своим родственникам.
"Спасибо, сын, за наши тихие, незаметные для всех, но такие громкие счастливые слёзы! Я говорила сыну с детства: "Ты ничего не должен мне, пока сам не захочешь быть должным". P.S. Это же так просто! Всё зависит от нашей уважительной любви к ребёнку и нашим собственным родителям. Лайфхак, который все знают. Спасибо тебе, сын, за твое добрейшее отношение, за твою мощную заботу обо мне и своей бабушке", — заключила мама Моргенштерна.
Напомним, Моргенштерн и его возлюбленная в последний день лета сыграли свадьбу в Москве. По этому поводу рэпер организовал большую треш-вечеринку с обилием звёзд, на которой побывал и Лайф. Тамада Ксения Собчак читала молодым стихи собственного сочинения, блогерша Настя Ивлеева пришла в трауре с полностью закрытым чёрной тканью лицом, а первый танец молодых в качестве законных супругов сопровождался не эпатажными музыкальными изысками, а практически классикой российской поп-культуры — песней Серова "Я люблю тебя до слёз" (что здесь само по себе тоже сойдёт за эпатаж).
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