Моргенштерн с женой сняли обручальные кольца после свадьбы, и вот как оправдывается его супруга
Влюблённые только недавно вступили в брак, и подписчики обеспокоены таким развитием событий.
Алишер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина — не большие любители традиций. Скорее напротив, они с удовольствием рушат все стереотипы. Так, на свадьбе в конце августа пара поменялась костюмами — рэпер был в белоснежном платье, а невеста надела фрак. Но на этом ребята не остановились. Недавно обеспокоенные подписчики завалили Дилару вопросами о том, почему она редко проводит время с мужем. А самые внимательные заметили, что влюблённые не носят обручальные кольца.
Кадры из видео © TikTok / _influesii
Дилара опубликовала в "Тиктоке" ролик, где заявила, что не обязана всё время проводить рядом с возлюбленным, и подтвердила, что кольца они действительно сняли. Раньше это было очевидным знаком, что пара переживает трудные времена, но девушка уверяет — у них всё отлично.
Не понимаю, почему мы с Алишером всегда должны быть вместе?! Мы только что были в кино, потом он поехал снимать рекламу. Зачем мне быть рядом, когда он снимает рекламу?! Можно ему хоть иногда побыть одному?
Фото © Instagram / morgen_shtern, influesii / sashagim28 (Саша Джим)
Ролик с эмоциональным высказыванием супруги рэпера набрал 1,4 млн просмотров, но подписчиков её объяснения не успокоили. Они пожалели Дилару и намекнули, что Моргенштерн может снова увлечься другими девушками, как делал это до брака.
Насчёт колец — это странно и глупо
Насчёт личного времени согласна, а насчёт кольца — непонятно
Если кольца не носите — вы не пара
Он может находиться с другими девушками. И он способен на многое, знай
Пара сыграла роскошную свадьбу 31 августа, для чего был арендован теплоход "Рио-1" вместимостью 500 человек. Ведущей торжества стала Ксения Собчак.
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