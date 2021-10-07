НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Моргенштерн с женой сняли обручальные кольца после свадьбы, и вот как оправдывается его супруга

Влюблённые только недавно вступили в брак, и подписчики обеспокоены таким развитием событий.

7 октября, 13:10

Фото © Instagram / morgen_shtern

Алишер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина — не большие любители традиций. Скорее напротив, они с удовольствием рушат все стереотипы. Так, на свадьбе в конце августа пара поменялась костюмами — рэпер был в белоснежном платье, а невеста надела фрак. Но на этом ребята не остановились. Недавно обеспокоенные подписчики завалили Дилару вопросами о том, почему она редко проводит время с мужем. А самые внимательные заметили, что влюблённые не носят обручальные кольца.

Кадры из видео © TikTok / _influesii

Дилара опубликовала в "Тиктоке" ролик, где заявила, что не обязана всё время проводить рядом с возлюбленным, и подтвердила, что кольца они действительно сняли. Раньше это было очевидным знаком, что пара переживает трудные времена, но девушка уверяет — у них всё отлично.

Не понимаю, почему мы с Алишером всегда должны быть вместе?! Мы только что были в кино, потом он поехал снимать рекламу. Зачем мне быть рядом, когда он снимает рекламу?! Можно ему хоть иногда побыть одному?

Дилара Зинатуллина

Фото © Instagram / morgen_shtern, influesii / sashagim28 (Саша Джим)

Фото © Instagram / morgen_shtern, influesii / sashagim28 (Саша Джим)

Ролик с эмоциональным высказыванием супруги рэпера набрал 1,4 млн просмотров, но подписчиков её объяснения не успокоили. Они пожалели Дилару и намекнули, что Моргенштерн может снова увлечься другими девушками, как делал это до брака.

Насчёт колец — это странно и глупо

marinapa5

Насчёт личного времени согласна, а насчёт кольца — непонятно

Дашуля

Фото © Instagram / morgen_shtern

Фото © Instagram / morgen_shtern

Если кольца не носите — вы не пара

fanklavacoca5

Он может находиться с другими девушками. И он способен на многое, знай

diashkaxfogel

Пара сыграла роскошную свадьбу 31 августа, для чего был арендован теплоход "Рио-1" вместимостью 500 человек. Ведущей торжества стала Ксения Собчак.

Моргенштерн сделал предложение своей девушке, испортив всю романтику едва заметными трусами

Моргенштерн сделал предложение своей девушке, испортив всю романтику едва заметными трусами

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Слава Марлоу пожаловался на унижения в школе, и теперь руководству отвечать перед Минобразования

29 сентября, 12:54

Девушка уличила парня в измене, посмотрев Instagram незнакомцев, и вот чему ФБР надо у неё поучиться

вчера в 14:12

Вспомнивший о Талькове Садальский написал об убийце музыканта

сегодня в 13:07

"Красивой уже была": Обезображенная экс-жена Аршавина раскрыла, что теперь станет с её внешностью

сегодня в 11:12

2022-й станет трудным для четырёх знаков зодиака, и вот что Павел Глоба советует не упускать из виду

сегодня в 12:10

Новости партнеров

Layer 1