НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Конькобежец Руслан Захаров погиб в результате наезда грузовика во время пробежки

23-летнего спортсмена доставили в больницу с множеством травм, но спасти его не удалось.

11 октября, 03:49
<p>Руслан Захаров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CU25UJONTfU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianskating</a>/УГИБДД Хабаровского края</p>

Руслан Захаров. Фото © Instagram / russianskating/УГИБДД Хабаровского края

Призёра юниорского чемпионата мира, победителя юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократного победителя первенства России сбил грузовик ранним утром 10 октября в Хабаровске. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, после наезда грузовика Toyota Dyna Захаров выжил. Спортсмен был госпитализирован в Краевую больницу №2 с множеством травм: сочетанная травма, ушиб головного мозга, тупая травма грудной клетки, ушибленные раны головы и конечностей. Несмотря на усилия врачей позже в тот же день он умер в реанимации.

Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет

Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет

Тренер по конькобежному спорту ДСЮШ "Максимум" Евгений Панкратов рассказал kp.ru, что трагедия произошла во время пробежки. По его словам, у водителя не было водительских прав категории С, однако он находился за рулём грузовика. Сотрудники ГИБДД взяли у него анализы. Началась проверка по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Ранее сообщалось, что российский саночник Сергей Данилин, участвовавший в пяти Олимпиадах, умер на 62-м году жизни. На Играх 1984 года в Сараеве он завоевал серебряную медаль. Также в его активе по одной победе на чемпионатах мира и Европы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1