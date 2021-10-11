Конькобежец Руслан Захаров погиб в результате наезда грузовика во время пробежки

Призёра юниорского чемпионата мира, победителя юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократного победителя первенства России сбил грузовик ранним утром 10 октября в Хабаровске. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, после наезда грузовика Toyota Dyna Захаров выжил. Спортсмен был госпитализирован в Краевую больницу №2 с множеством травм: сочетанная травма, ушиб головного мозга, тупая травма грудной клетки, ушибленные раны головы и конечностей. Несмотря на усилия врачей позже в тот же день он умер в реанимации.

Тренер по конькобежному спорту ДСЮШ "Максимум" Евгений Панкратов рассказал kp.ru, что трагедия произошла во время пробежки. По его словам, у водителя не было водительских прав категории С, однако он находился за рулём грузовика. Сотрудники ГИБДД взяли у него анализы. Началась проверка по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".