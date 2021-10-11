Конькобежец Руслан Захаров погиб в результате наезда грузовика во время пробежки
23-летнего спортсмена доставили в больницу с множеством травм, но спасти его не удалось.
Руслан Захаров. Фото © Instagram / russianskating/УГИБДД Хабаровского края
Призёра юниорского чемпионата мира, победителя юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократного победителя первенства России сбил грузовик ранним утром 10 октября в Хабаровске. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
По его словам, после наезда грузовика Toyota Dyna Захаров выжил. Спортсмен был госпитализирован в Краевую больницу №2 с множеством травм: сочетанная травма, ушиб головного мозга, тупая травма грудной клетки, ушибленные раны головы и конечностей. Несмотря на усилия врачей позже в тот же день он умер в реанимации.
Тренер по конькобежному спорту ДСЮШ "Максимум" Евгений Панкратов рассказал kp.ru, что трагедия произошла во время пробежки. По его словам, у водителя не было водительских прав категории С, однако он находился за рулём грузовика. Сотрудники ГИБДД взяли у него анализы. Началась проверка по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ранее сообщалось, что российский саночник Сергей Данилин, участвовавший в пяти Олимпиадах, умер на 62-м году жизни. На Играх 1984 года в Сараеве он завоевал серебряную медаль. Также в его активе по одной победе на чемпионатах мира и Европы.
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