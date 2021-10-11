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В России шестой день фиксируют более 900 смертей от ковида

Всего с начала эпидемии в результате заражения инфекцией умерло 217 372 человека.

11 октября, 08:33

Фото © ТАСС / Виталий Невар

В России шестой день подряд фиксируют более 900 смертей от коронавируса. Так, за сутки умерло ещё 957 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего с начала эпидемии умерло 217 372 человека.

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Напомним, 6 октября в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки (929), 7, 8, 9 и 10 октября число летальных исходов также превысило 900. В Кремле эти цифры вызвали обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину большого количества летальных исходов. По его мнению, это происходит из-за недостаточного уровня вакцинации.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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