Боррель не исключил нужды Европы в дополнительных поставках российского газа

Вероятно, Европе потребуется больше российского газа, чем планировалось изначально. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем [прописано в] контракте", — приводит слова дипломата газета El Pais.

Боррель назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной и выразил надежду, что власти Евросоюза подумают о необходимости изменения системы ценообразования на электроэнергию.

При этом глава евродипломатии не исключил, что Москва оказывает давление, пытаясь решить вопрос с сертификацией газопровода "Северный поток – 2", однако у Европы по-прежнему есть необходимость в российском голубом топливе.

Ранее жители Великобритании назвали виновника газового кризиса в Европе. По их мнению, не стоит перекладывать вину на одну лишь Москву, ведь Вашингтон тоже приложил руку к ситуации с газом в ЕС.