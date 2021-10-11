Боррель не исключил нужды Европы в дополнительных поставках российского газа
По словам главы евродипломатии, сложившаяся ситуация является чрезвычайной, властям ЕС следует подумать об изменении системы ценообразования на электроэнергию.
Жозеп Боррель. Фото © Twitter / Josep Borrell Fontelles
Вероятно, Европе потребуется больше российского газа, чем планировалось изначально. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем [прописано в] контракте", — приводит слова дипломата газета El Pais.
Боррель назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной и выразил надежду, что власти Евросоюза подумают о необходимости изменения системы ценообразования на электроэнергию.
При этом глава евродипломатии не исключил, что Москва оказывает давление, пытаясь решить вопрос с сертификацией газопровода "Северный поток – 2", однако у Европы по-прежнему есть необходимость в российском голубом топливе.
Ранее жители Великобритании назвали виновника газового кризиса в Европе. По их мнению, не стоит перекладывать вину на одну лишь Москву, ведь Вашингтон тоже приложил руку к ситуации с газом в ЕС.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, а к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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