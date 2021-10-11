НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Заболеваемость ковидом в Москве выросла в полтора раза за две недели

По данным столичного оперативного штаба, также растёт количество госпитализаций.

11 октября, 08:48
<p>Фото © ТАСС/Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС/Владимир Смирнов

В Москве за две недели в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом, количество госпитализаций выросло вдвое. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с заболеванием.

"В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания. Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жёстких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города", цитирует ТАСС сообщение.

В московских школах планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус

В московских школах планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус

Помочь в этом, как отмечают в оперштабе, может бесплатное экспресс-тестирование, которое вводится в столице с сегодняшнего дня, 11 октября. Пройти тест можно с 10:00 до 20:00 в десяти центрах госуслуг "Мои документы" и десяти популярных общественных местах — торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо". Результат будет известен уже через 15 минут. В случае положительной реакции гражданин тут же сможет бесплатно сдать ПЦР.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Инфекционист: Москва близка к пику заболеваемости коронавирусом

сегодня в 09:51

Мишустин: В России стартовал эксперимент с электронными аттестатами

сегодня в 10:04

Четырём знака зодиака надо быть настороже, ведь в октябре их настигнет расплата за ошибки прошлого

сегодня в 10:03

"Меня здесь неделю держали": В Ленобласти с помощью билетов "банка приколов" нашли похищенную беременную жену бизнесмена

сегодня в 10:00

Эксперт объяснил слова Медведева о бессмысленности переговоров с Киевом

сегодня в 09:48

Новости партнеров

Layer 1