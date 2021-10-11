Заболеваемость ковидом в Москве выросла в полтора раза за две недели
По данным столичного оперативного штаба, также растёт количество госпитализаций.
Фото © ТАСС/Владимир Смирнов
В Москве за две недели в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом, количество госпитализаций выросло вдвое. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с заболеванием.
"В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания. Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жёстких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города", — цитирует ТАСС сообщение.
Помочь в этом, как отмечают в оперштабе, может бесплатное экспресс-тестирование, которое вводится в столице с сегодняшнего дня, 11 октября. Пройти тест можно с 10:00 до 20:00 в десяти центрах госуслуг "Мои документы" и десяти популярных общественных местах — торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо". Результат будет известен уже через 15 минут. В случае положительной реакции гражданин тут же сможет бесплатно сдать ПЦР.
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