Заболеваемость ковидом в Москве выросла в полтора раза за две недели

В Москве за две недели в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом, количество госпитализаций выросло вдвое. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с заболеванием.

"В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания. Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жёстких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города", — цитирует ТАСС сообщение.