В Махачкале девятиклассник в разгар ссоры зарезал одноклассника ножом

В махачкалинской школе № 51 в ходе конфликта между учениками девятого класса один из школьников ударил другого ножом. От полученных травм мальчик скончался в больнице, сообщили Лайфу в ГУ МВД РФ по Дагестану.

Второй участник ссоры задержан и находится в отделе полиции. Правоохранители проводят разбирательство.