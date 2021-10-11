В Махачкале девятиклассник в разгар ссоры зарезал одноклассника ножом
Пострадавший скончался в больнице, второй участник потасовки задержан и находится в отделе полиции.
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В махачкалинской школе № 51 в ходе конфликта между учениками девятого класса один из школьников ударил другого ножом. От полученных травм мальчик скончался в больнице, сообщили Лайфу в ГУ МВД РФ по Дагестану.
Второй участник ссоры задержан и находится в отделе полиции. Правоохранители проводят разбирательство.
А ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске школьник проткнул линейкой глаз однокласснице, лишив её зрения. Инцидент между одноклассниками произошёл в конце сентября. По результатам судмедэкспертизы будет принято процессуальное решение.
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