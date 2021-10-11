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В Махачкале девятиклассник в разгар ссоры зарезал одноклассника ножом

Пострадавший скончался в больнице, второй участник потасовки задержан и находится в отделе полиции.

11 октября, 08:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В махачкалинской школе № 51 в ходе конфликта между учениками девятого класса один из школьников ударил другого ножом. От полученных травм мальчик скончался в больнице, сообщили Лайфу в ГУ МВД РФ по Дагестану.

Второй участник ссоры задержан и находится в отделе полиции. Правоохранители проводят разбирательство.

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В Петербурге тиктокерша получила несколько ударов ножом в лицо из-за пиццы

А ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске школьник проткнул линейкой глаз однокласснице, лишив её зрения. Инцидент между одноклассниками произошёл в конце сентября. По результатам судмедэкспертизы будет принято процессуальное решение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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