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"У меня два спасения": Бывший игрок "Локомотива" Евсеев отреагировал на назначение нового тренера клуба

Руководить железнодорожниками будет немецкий специалист, у которого в послужном списке нет высоких достижений.

11 октября, 08:59
<p>Фото © ФК "Шинник"</p>

Фото © ФК "Шинник"

Бывший футболист московского "Локомотива" Вадим Евсеев, ныне возглавляющий ярославский "Шинник", в шутливой форме отреагировал на назначение нового наставника столичного клуба. Об этом он написал в своём инстаграме.

На прошлой неделе "Локомотив" достиг договорённости с немецким специалистом Маркусом Гисдолем. Ранее он спасал от вылета из Бундеслиги "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кёльн". Самый высокий результат его команда в чемпионате Германии — восьмое место "Хоффенхайма" в 2015 году.

Евсеев опубликовал заголовок одного из материалов о работе Гиздоля в Германии: "Высшее место — восьмое и три спасения", — и оставил свой комментарий.

"Два спасения и девятое место с "Уфой", — вспомнил Евсеев свою работу во главе башкирского клуба.

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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