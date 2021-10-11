Бывший футболист московского "Локомотива" Вадим Евсеев, ныне возглавляющий ярославский "Шинник", в шутливой форме отреагировал на назначение нового наставника столичного клуба. Об этом он написал в своём инстаграме.

На прошлой неделе "Локомотив" достиг договорённости с немецким специалистом Маркусом Гисдолем. Ранее он спасал от вылета из Бундеслиги "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кёльн". Самый высокий результат его команда в чемпионате Германии — восьмое место "Хоффенхайма" в 2015 году.

Евсеев опубликовал заголовок одного из материалов о работе Гиздоля в Германии: "Высшее место — восьмое и три спасения", — и оставил свой комментарий.

"Два спасения и девятое место с "Уфой", — вспомнил Евсеев свою работу во главе башкирского клуба.