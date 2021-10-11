"У меня два спасения": Бывший игрок "Локомотива" Евсеев отреагировал на назначение нового тренера клуба
Руководить железнодорожниками будет немецкий специалист, у которого в послужном списке нет высоких достижений.
Фото © ФК "Шинник"
Бывший футболист московского "Локомотива" Вадим Евсеев, ныне возглавляющий ярославский "Шинник", в шутливой форме отреагировал на назначение нового наставника столичного клуба. Об этом он написал в своём инстаграме.
На прошлой неделе "Локомотив" достиг договорённости с немецким специалистом Маркусом Гисдолем. Ранее он спасал от вылета из Бундеслиги "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кёльн". Самый высокий результат его команда в чемпионате Германии — восьмое место "Хоффенхайма" в 2015 году.
Евсеев опубликовал заголовок одного из материалов о работе Гиздоля в Германии: "Высшее место — восьмое и три спасения", — и оставил свой комментарий.
"Два спасения и девятое место с "Уфой", — вспомнил Евсеев свою работу во главе башкирского клуба.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.
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