Овечкин, Малкин и все-все-все: Кто из российских хоккеистов зажжёт в новом сезоне НХЛ До старта регулярного чемпионата НХЛ остаются считаные дни. Предстоящий сезон будет необычным. На ведущих игроков выпадет дополнительная нагрузка в виде участия в Олимпийских играх. 10 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Mike Carlson / Getty Images, © Len Redkoles / NHLI via Getty Images, © Maddie Meyer / Getty Images

Перед стартом нового регулярного чемпионата НХЛ канадская телекомпания TSN по традиции представила рейтинг лучших хоккеистов лиги. В топ-50 — шесть российских игроков: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов и Евгений Малкин. Нет никаких сомнений, что все они будут на первых ролях в своих командах в ходе первенства, которое стартует в ночь на 13 октября по московскому времени.

Никита Кучеров, нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг"

В рейтинге TSN форвард занял четвёртое место. Он уступил лишь канадцам Коннору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерз" и Натану Маккиннону из "Колорадо Эвеланш", а также американцу Остону Мэттьюсу из "Торонто Мэйпл Лифс". В прошлом сезоне 28-летний игрок долго восстанавливался после операции на бедре, вернувшись на лёд лишь к плей-офф. Тем не менее россиянин смог стремительно набрать форму и второй год подряд привёл "Тампу" к победе в Кубке Стэнли.

Записав на свой счёт 32 очка (8 заброшенных шайб + 24 результативные передачи) в 23 матчах, Кучеров второй год подряд стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом плей-офф. В голосовании за приз "Конн Смайт Трофи", который вручают лучшему хоккеисту Кубка Стэнли, он уступил только своему соотечественнику и одноклубнику Андрею Василевскому.

В последнем для себя регулярном чемпионате НХЛ Кучеров набрал сумасшедшие 128 очков, установив новый российский рекорд всех времён. Мало того, в ХХI веке такой результативностью до него вообще никто не отличался. Не факт, что Кучеров сможет повторить это достижение, но преодоления рубежа в 100 очков от него вполне можно ожидать. Сейчас форвард занимает 17-е место в списке самых результативных российских игроков в НХЛ, набрав 547 очков, но такими темпами может уже в самое ближайшее время войти в топ-15.

Андрей Василевский, вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг"

В рейтинге лучших игроков НХЛ Василевский занял шестое место. Их с Кучеровым разделил лишь немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. В последнем, пятом матче Кубка Стэнли прошлого сезона против "Монреаля" (1:0) российский голкипер отразил все 22 броска соперников. Таким образом, он установил просто фантастический рекорд, сыграв "на ноль" в пяти матчах подряд, завершавших серии плей-офф. Кажется, что повторить подобное не представляется возможным.

В активе 27-летнего вратаря уже есть два Кубка Стэнли, призы "Везина Трофи" и "Конн Смайт Трофи", вручаемые лучшим голкиперам по итогам регулярного чемпионата и плей-офф соответственно. Да, минувшим летом Василевскому беспардонно отказались вручить ещё одну "Везину", отметив наградой канадского ветерана Марка-Андре Флёри из команды "Вегас Голден Найтс". Но по итогам нового первенства россиянин наверняка вновь будет в числе главных претендентов на приз, и теперь его уж точно не обойдут вниманием.

По количеству выигранных матчей (190) Василевский уже сейчас занимает шестое место среди всех российских вратарей в истории НХЛ. До пятой строчки, на которой с 221 победой располагается наш знаменитый вратарь Илья Брызгалов, — рукой подать. Нет никаких сомнений, что этот рубеж покорится Василевскому уже в предстоящем сезоне. И тогда его из россиян будут опережать только Евгений Набоков (353 выигранных матча), Николай Хабибулин (333), Сергей Бобровский (297) и Семён Варламов (251).

Артемий Панарин, нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс"

Панарин в рейтинге канадской телекомпании стал восьмым. Два года назад он подписал с "Рейнджерс" космический контракт с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год. По этому показателю во всей НХЛ он уступает только Макдэвиду, который получает 12,5 миллиона за сезон. И свои деньги российский нападающий отрабатывает сполна. С момента дебюта в заокеанской лиге он является самым результативным российским хоккеистом, набрав в 433 матчах 473 очка.

В прошлом сезоне Панарин набирал гроссмейстерские 1,38 очка в среднем за игру и лишь самую малость недотянул до отметки в 100 набранных баллов, поскольку первенство было сокращено из-за распространения коронавируса. В предстоящем чемпионате он наверняка покорит этот рубеж и станет седьмым россиянином с подобным достижением. Ранее по 100 очков за сезон набирали Никита Кучеров, Александр Могильный, Сергей Фёдоров, Евгений Малкин, Александр Овечкин и Павел Буре.

Сейчас Панарин с 473 очками занимает 21-е место в списке самых результативных российских хоккеистов в истории НХЛ. Чтобы опередить Валерия Каменского и войти в двадцатку сильнейших, ему достаточно набрать всего 29 баллов.

Александр Овечкин, форвард "Вашингтон Кэпиталз"

Капитан столичного клуба находится на непривычно низкой для себя 17-й позиции в рейтинге. В прошлом сезоне из-за травм он снизил свою результативность, забросив лишь 24 шайбы. Впрочем, к новому сезону 36-летний мастодонт мирового хоккея подходит в оптимальной форме. Летом он продлил контракт с "Вашингтоном" на пять лет. За это время российский нападающий заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).

Овечкин добился в НХЛ почти всего, о чём только можно мечтать. У него в активе уже есть победа в Кубке Стэнли и девять призов "Морис Ришар Трофи", которые вручаются лучшему снайперу регулярного чемпионата. Его главной целью является рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру — 894. Сейчас на счету россиянина 730 точных бросков. Для того чтобы опередить великого канадца, Александру нужно в каждом из оставшихся пяти сезонов забрасывать в среднем по 33 шайбы. Это более чем реально.

Сейчас Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. Но уже по ходу предстоящего сезона он может выйти на третью позицию, опередив Марселя Дионна (731 шайба), Бретта Халла (741) и Яромира Ягра (766). В этом случае впереди останутся только Горди Хоу (801 гол) и Уэйн Гретцки (894). Кстати, он недавно выразил надежду, что россиянин рано или поздно побьёт его "вечный" рекорд.

Кирилл Капризов, нападающий "Миннесота Уайлд"

В прошлом сезоне Капризов дебютировал в НХЛ и сразу же влюбил в себя всю хоккейную Америку. Он провёл в регулярном чемпионате 62 матча и набрал 54 очка, став обладателем "Колдер Трофи" — приза, который вручается лучшему новичку. Только вот в межсезонье россиянин никак не хотел подписывать новый контракт. Клуб предлагал ему соглашение на семь-восемь лет, а сам форвард был заинтересован в сделке со значительно меньшим сроком действия.

В какой-то момент даже появилась информация, что Капризов вернётся в ЦСКА. Впрочем, слухи остались лишь слухами. Стороны всё же ударили по рукам — новый контракт с "Миннесотой" рассчитан на пять лет с зарплатой девять миллионов долларов за сезон.

Теперь 24-летнему россиянину предстоит на деле доказать, что он заслуживает этих денег. А ведь второй сезон в НХЛ будет таить для него немало подводных камней. Многие защитники, для которых он на первых порах был полной загадкой, рано или поздно найдут противоядие и больше не будут давать форварду столько свободы. Впрочем, слишком сильно волноваться за Кирилла не стоит. В выставочных матчах хоккеист показал, что с характером у него всё нормально.

Евгений Малкин, форвард "Питтсбург Пингвинз"

Непривычно низкое, 42-е место Малкина в рейтинге TSN объясняется тем, что в последние годы он потерял былую стабильность и стал пропускать очень много матчей из-за травм. Вот и начало предстоящего сезона "Питтсбургу" придётся провести без лучшего из всех российских центральных нападающих лиги. Операция на колене вывела трёхкратного обладателя Кубка Стэнли из строя как минимум до начала декабря.

Возникает вопрос, сколько времени потребуется Малкину, чтобы полностью восстановиться и обрести идеальные игровые кондиции. А ведь предстоящий сезон будет для 35-летнего россиянина важнейшим — следующим летом у него завершится срок действия контракта. Сам Евгений не раз говорил, что хотел бы завершить карьеру именно в "Питтсбурге", но условия будущего соглашения будут напрямую зависеть от его игры в сезоне 2021/2022.

Сейчас в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ Малкин с 1104 очками занимает третье место. Он уступает только Овечкину (1320) и Фёдорову (1179). Выйти на вторую позицию уже в следующем сезоне форварду будет непросто. А вот войти в пятёрку лучших российских снайперов лиги ему вполне по силам. В этом списке Евгений идёт пока седьмым (424 шайбы). В непосредственной близости от него — Алексей Ковалёв (шестое место, 430 голов) и Павел Буре (пятое место, 437 шайб).

За кем ещё следить из россиян

Предстоящий сезон будет необычным, несмотря на возвращение полноценного календаря из 82 матчей для каждой команды. Во-первых, впервые в истории в регулярном чемпионате примут участие 32 клуба. Перед началом первенства в лигу был принят "Сиэтл Кракен". Кроме того, на ведущих игроков выпадет дополнительная нагрузка в виде участия в пекинской Олимпиаде, которая пройдёт в феврале. Напомним, что хоккеисты НХЛ выступали на Играх с 1998 по 2014 год. Перед Олимпиадой-2018 в Пхёнчхане заинтересованные стороны не смогли договориться о страховании хоккеистов.

Помимо нашей великолепной шестёрки из российских хоккеистов стоит обратить внимание прежде всего на защитника "Тампы" Михаила Сергачёва. К 23 годам он уже стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, что само по себе является выдающимся достижением. Впрочем, он пока не является лидером обороны "Тампы". Этим статусом владеют американец Райан Макдона и швед Виктор Хедман. У Сергачёва есть потенциал встать с ними вровень.

Также будем внимательно следить за вратарём "Флориды Пантерз" Сергеем Бобровским, который после двух призов "Везина Трофи" заметно сдал, но предстоящий сезон всё же начнёт в статусе первого вратаря команды. Предстоит многое доказать и форварду "Сент-Луис Блюз" Владимиру Тарасенко, который с 2018 года перенёс три тяжелейшие операции на плече, но сейчас вышел на проектную мощность.

Наверняка все перечисленные хоккеисты попадут в состав сборной России на Олимпиаду. Для успешного выступления на Играх им нужно выйти на пик формы к февралю и избежать повреждений.

Авторы Роман Фейгин