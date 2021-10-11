Из-за дорогого газа ускорили рост мировые цены на нефть
Цена нефти марки Brent впервые за три года перевалила за отметку в $84, чёрное золото торговалось по $84,06 за баррель.
Фото © Pixabay
Цены на нефть выросли почти на два процента, достигнув максимума за много месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
По состоянию на 11:50 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 83,99 доллара за баррель, а прирост цены составил 1,94%. А ноябрьские фьючерсы нефти марки WTI выросли на 2,42% — до 81,27 доллара за баррель. Росту способствует высокий спрос на чёрное золото в связи с сильным подорожанием природного газа.
4 октября цена нефти Brent поднялась выше $80 впервые с 2018 года. Стоимость чёрного золота WTI в ходе торгов того же дня также установила рекорд. Затем стоимость нефти Brent впервые с октября 2018 года поднялась выше $83. А цена фьючерсных контрактов на техасскую WTI выросла на 2,37% — до $79,46 за баррель. А сегодня, 11 октября, цена нефти Brent превысила $84 впервые с октября 2018 года.
Комментариев: 0