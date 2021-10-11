Из-за дорогого газа ускорили рост мировые цены на нефть

Цены на нефть выросли почти на два процента, достигнув максимума за много месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE .

По состоянию на 11:50 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 83,99 доллара за баррель, а прирост цены составил 1,94%. А ноябрьские фьючерсы нефти марки WTI выросли на 2,42% — до 81,27 доллара за баррель. Росту способствует высокий спрос на чёрное золото в связи с сильным подорожанием природного газа.