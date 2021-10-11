Цена нефти Brent превысила $84 впервые с октября 2018 года

Стоимость нефти марки Brent выросла на 2,03% — до $84,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. В последний раз цена Brent превышала $84 в октябре 2018 года.

На энергорынке дорожает не только нефть, но и газ. Рекордный скачок цен на него привёл к тому, что он стал дороже нефти в пересчёте на эквивалент впервые с 2014 года. Как отмечают в агентстве Argus, ещё никогда газ не держался в цене выше нефти так долго.